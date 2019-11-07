Ученые нашли действенный способ избавиться от тревожности

Плохой сон провоцирует сбои в коре головного мозга

Ученые нашли способ избавиться от тревожности и стресса Фото: Pexels

Отсутствие полноценного сна плохо влияет не только на состояние кожи и настроение, а и на способность человека сопротивляться стрессу и тревожности в течение дня. Это выяснили ученые Калифорнийского университета в Беркли, передает Nature Human Behaviour.

Как и сколько лучше спать – смотрите видео:

Чтобы понять, что нарушение сна является общепризнанным признаком всех тревожных расстройств, ученые исследовали основные механизмы мозга, лежащие в основе анксиогенного воздействия потери сна. Для этого они провели эксперимент с участием более 330 добровольцев возрастной категории от 18 до 50 лет. Исследование проводилось две ночи в лаборатории: первую ночь подопытные должны были всю ночь не спать, а другую – наоборот, хорошо выспаться. После чего всем участникам эксперимента предложили посмотреть ролик, который вызывает тревогу.

В результате выяснилось, что плохой сон провоцирует сбои в коре головного мозга, которые отвечают за проявление тревоги. Кроме того, ученые отметили, что отсутствие режима сна на 30% увеличивает уровень стресса и тревожности человека.

В то же время исследователи подтвердили, что даже незначительное снижение сна ведет к увеличению беспокойства у человека. По их словам, эти результаты помогут объяснить тесную связь между сном и тревогой.

Совет: чтобы меньше реагировать на раздражители и легче переносить стрессовые ситуации – правильно настройте свой режим сна.

Тем временем другие ученые выяснили, что повышает шансы женщин зачать ребенка.

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