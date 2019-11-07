Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ученые нашли действенный способ избавиться от тревожности

Плохой сон провоцирует сбои в коре головного мозга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35
Ученые нашли способ избавиться от тревожности и стресса
Ученые нашли способ избавиться от тревожности и стресса
Фото: Pexels

Отсутствие полноценного сна плохо влияет не только на состояние кожи и настроение, а и на способность человека сопротивляться стрессу и тревожности в течение дня. Это выяснили ученые Калифорнийского университета в Беркли, передает Nature Human Behaviour.

Как и сколько лучше спать – смотрите видео:

Чтобы понять, что нарушение сна является общепризнанным признаком всех тревожных расстройств, ученые исследовали основные механизмы мозга, лежащие в основе анксиогенного воздействия потери сна. Для этого они провели эксперимент с участием более 330 добровольцев возрастной категории от 18 до 50 лет. Исследование проводилось две ночи в лаборатории: первую ночь подопытные должны были всю ночь не спать, а другую – наоборот, хорошо выспаться. После чего всем участникам эксперимента предложили посмотреть ролик, который вызывает тревогу.

В результате выяснилось, что плохой сон провоцирует сбои в коре головного мозга, которые отвечают за проявление тревоги. Кроме того, ученые отметили, что отсутствие режима сна на 30% увеличивает уровень стресса и тревожности человека.

Читайте также:
Ученые выяснили, на какой стороне кровати нельзя спать

В то же время исследователи подтвердили, что даже незначительное снижение сна ведет к увеличению беспокойства у человека. По их словам, эти результаты помогут объяснить тесную связь между сном и тревогой.

Совет: чтобы меньше реагировать на раздражители и легче переносить стрессовые ситуации – правильно настройте свой режим сна.

Тем временем другие ученые выяснили, что повышает шансы женщин зачать ребенка.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Ученые определили, что повышает шансы женщин зачать ребенка Ученые назвали страшные последствия курения – новое исследование Как правильно ухаживать за кожей в холодное время: советы косметологов Как понять, какие продукты полезные, а какие – нет: подсказки эксперта
здоровье тревожность сон
Реклама

Новости партнеров

История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!

Популярные статьи

Сегодня, 11:57Fun

7 ноября: какой сегодня праздник и как провести этот день

Вчера, 19:00Шоу-бизнес

"Зачем такое делать?": Виктория Булитко обратилась к организаторам "Танців з зірками"

Вчера, 13:31Шоу-бизнес

Тоня Матвиенко подарила дочери на день рождения автомобиль: фото

Вчера, 12:49Fun

Девушку высмеяли из-за бюстгальтера на свадьбе: курьезное фото

Вчера, 11:48Психология

2020 год – високосный или нет

Вчера, 10:58Психология

Что женщина должна скрывать от мужчины: пять запретных тем

Вчера, 08:06Шоу-бизнес

"Люблю свою семью": Ольга Фреймут поделилась редкими фото с мужем

5 ноябряТехно

Nissan выпустит экологически "грязный" электромобиль Infiniti

5 ноябряТехно

Microsoft дарит пользователям Windows 10 бесплатный Office

5 ноябряTravel

Туристы смогут бесплатно пожить в 64 странах мира

5 ноябряTravel

По цене такси: Ryanair распродает 100 тысяч билетов стоимостью от 9 евро

5 ноябряFun

Сеть разозлила "слишком сексуальная" участница реалити-шоу: фото

5 ноябряТехно

Космическая тайна: NASA обнаружила "невозможную" планету

5 ноябряШоу-бизнес

День рождения Ксении Собчак: ТОП-5 громких скандалов с участием звезды

5 ноябряПсихология

Чего боится каждый мужчина: всего один пункт

4 ноябряТехно

"Напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Простой банановый чизкейк без выпечки дома
Простой банановый чизкейк без выпечки дома
Ветчина из рульки - отличная закуска, лучше любой колбасы
Ветчина из рульки - отличная закуска, лучше любой колбасы
Как правильно варить куриную грудку: Топ-8 советов
Как правильно варить куриную грудку: Топ-8 советов
"Вагітна" Ані Лорак ледь не впала зі сцени, фанати перелякані
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті