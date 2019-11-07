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Ученые нашли истинное предназначение главной эрогенной точки женщины

Ученые пояснили все угрозы женского обрезания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:31
Клитор повышает шансы на зачатие ребенка
Клитор повышает шансы на зачатие ребенка
Фото: stocksnap.io

Самой сильной и главной эрогенной зоной женщины принято считать клитор. Выяснилось, что он важен не только для того, чтобы женщина получала удовольствие от полового акта, но и для репродуктивной функции. Это выяснили ученые из Шеффилдского университета и опубликовали свое исследование в Clinical Anatomy.

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Во время исследования ученые проанализировали всевозможные работы, посвященные теме клитора и его функциям и выяснили, что он играет большую роль в зачатии ребенка.

Когда происходит стимуляция клитора, тогда автоматически повышается температура влагалища, что в свою очередь усиливает кровоток и приводит к изменению положения шейки матки так, чтобы повысить шансы попадания туда сперматозоидов.

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Это значит, поясняют ученые, что клитор важен не только для получения удовольствия, он еще и повышает шансы на зачатие.

В связи с этим, ученые затронули важную тему – женского обрезания, которую все еще практикуют во многих культурах. Они заявляют, что таким образом женщину лишают не только полноценной половой жизни, но и снижают ее шансы стать матерью.

Тем временем мы выяснили, что шизофрению научились диагностировать по волосам.

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