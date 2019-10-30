Ученые нашли новые полезные свойства регулярного потребления кофе

Американские исследователи провели эксперимент

Кофе может быть полезным для организма Фото: stocksnap.io

Регулярное употребление кофе полезно для здоровья. Кофеин снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний печени. Это выяснили ученые, опубликовав результаты своего исследования на сайте Американской коллегии гастроэнтерологов.

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Ученые Медицинского колледжа Бэйлора нашли связь между потреблением кофе и составом и структурой кишечника. В связи с чем было проведено исследование с участием 34 людей, у которых взяли биопсию разных сегментов толстой кишки.

В результате выяснилось, что у тех, кто регулярно употреблял кофе – в кишечнике больше полезных бактерий Faecalibacterium и Roseburia и меньше вредных Erysipelatoclostridium.

В то же время, исследователи не уточнили, какое количество чашек в день считается оптимальным, чтобы не переборщить с эффектом.

Тем временем диетологи пояснили, что можно есть по ночам.

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