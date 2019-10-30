Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ученые нашли новые полезные свойства регулярного потребления кофе

Американские исследователи провели эксперимент

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
Кофе может быть полезным для организма
Кофе может быть полезным для организма
Фото: stocksnap.io

Регулярное употребление кофе полезно для здоровья. Кофеин снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний печени. Это выяснили ученые, опубликовав результаты своего исследования на сайте Американской коллегии гастроэнтерологов.

Какой способ для приготовления кофе дома лучший – смотрите видео:

Ученые Медицинского колледжа Бэйлора нашли связь между потреблением кофе и составом и структурой кишечника. В связи с чем было проведено исследование с участием 34 людей, у которых взяли биопсию разных сегментов толстой кишки.

В результате выяснилось, что у тех, кто регулярно употреблял кофе – в кишечнике больше полезных бактерий Faecalibacterium и Roseburia и меньше вредных Erysipelatoclostridium.

Читайте также:
Молотый или растворимый: как кофе влияет на организм человека

В то же время, исследователи не уточнили, какое количество чашек в день считается оптимальным, чтобы не переборщить с эффектом.

Тем временем диетологи пояснили, что можно есть по ночам.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Диетологи пояснили, что можно есть по ночам Как варить кофе: лучшие способы приготовления в домашних условиях Не ешьте это: какие продукты вызывают больше всего отравлений Ученые выяснили, почему мужчины лысеют
здоровье ученые кофе
Реклама

Новости партнеров

Трубочки из лаваша и творога: еда на утро за считанные минуты
Трубочки из лаваша и творога: еда на утро за считанные минуты
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Гайтана розповіла про дивацтва сусіда-Зеленського
Гайтана розповіла про дивацтва сусіда-Зеленського

Популярные статьи

Вчера, 19:01Шоу-бизнес

Совсем другой: Потап сбрил бороду и отрастил усы

Вчера, 14:03Fun

29 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 13:11Fun

Жених ушел из жизни после семи часов брака

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

Принц Уильям и принц Гарри с женами временно объединятся ради Елизаветы ІІ

Вчера, 12:14Стиль

Посольство Японии прокомментировало желтый наряд Елены Зеленской

Вчера, 11:24Fun

Забавная головоломка с изображением кошки поставила сеть в тупик

28 октябряПсихология

Лучше промолчать: ТОП-7 женских фраз, которые срочно нужно забыть

28 октябряTravel

В Турции сообщили неприятную новость для туристов

28 октябряFun

Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"

28 октябряТехно

Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска

28 октябряFood

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

28 октябряTravel

Как поместить все вещи в ручной клади, чтобы летать без багажа

28 октябряПсихология

Чтобы чувствовать себя хорошо: 50 полeзных привычек на каждый день

27 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для всех знаков зодиака

27 октябряТехно

Популярный смартфон Xiaomi получил Android 10: как обновиться

27 октябряШоу-бизнес

"Он очень эпатажный": Астафьева прокомментировала объятия с Конором Макгрегором

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Украинская певица после развода опубликовала неоднозначный пост
Украинская певица после развода опубликовала неоднозначный пост
Секрет приготовления вкусного картофельного пюре
Секрет приготовления вкусного картофельного пюре
Как избавиться от старых вещей: 3 совета
Как избавиться от старых вещей: 3 совета
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)