Ученые нашли способ обратить старение человека

Во время эксперимента добровольцы употребляли гормоны роста

Гормон роста способен обратить старение человека Фото: stocksnap.io

Процесс старения человека можно обратить благодаря особенному гормону. Это выяснили ученые после исследования, в котором приняли участие девять человек, сообщает MedicalXpress.

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В результате эксперимента выяснилось, что рекомбинантный гормон роста человека rhGH способен обратить старение. Во время исследования добровольцы употребляли гормоны роста DHEA и лекарства, предотвращающие диабет, который в виде побочного эффекта может развиваться от приема препарата.

Примечательно, что через год у семерых из девяти добровольцев нашли сокращение жировых отложений в тимусе (вилочковой железе). В результате анализы продемонстрировали, что с биологической точки зрения все участники исследования стали моложе на два года.

В то же время, ученые отмечают, что их исследование было очень ограниченным, и поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, действительно ли гормон роста человека может полностью изменить процесс старения.

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