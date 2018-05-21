Ученые назвали главную причину бесплодия у женщин

Недавно медики выяснили, что недуг развивается из-за гормонального дисбаланса

Ученые выяснили проблему. Фото: depositphotos

Ученые рассказали, что наиболее вероятной причиной бесплодия у женщин является синдром поликистозных яичников. Недавно медики выяснили, что недуг развивается из-за гормонального дисбаланса.

Для вышеназванного синдрома характерно повышение тестостерона или же кистозное образование в яичниках. Не исключены скачки менструальных циклов. Недавно ученые обнаружили, что болезнь развивается еще до рождения человека, когда плод пребывает в утробе.

Исследование проходило на мышах. Чтобы проверить свои гипотезы, ученые вспрыснули избыточное количество АМГ в организм беременной самки. По мере взросления у женской части потомства специалисты начали замечать признаки болезни. В частности, наблюдалось половое созревание, отсутствие овуляции и так далее.

По всей видимости, чрезмерная доза тестостерона действительно оказывает влияние на потомство. Происходит это из-за увеличенной стимуляции группы клеток органа ЦНС, повышающих гормон.

Ранее сообщалось, что американские ученые обнаружили новую вероятную причину ранее необъяснимых случаев бесплодия у семейных пар. Специалисты установили, что у женщин, которые по неизвестным врачам причинам не могут забеременеть, наблюдается более высокий уровень тиротропина по сравнению с женщинами, предпосылки бесплодия которых выявляются медицинским обследованием.

Число женщин с неустановленными причинами бесплодия, у которых содержание данного гормона превышало 0,117 нанограмма на миллилитр крови, оказалось в два раза больше, чем женщин, состоящих в парах с мужчинами с диагностированным бесплодием.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, из-за чего мужчина может стать бесплодным.