Ученые назвали неожиданную причину рака

Профессор Мэл Грейвс называет это "парадоксом прогресса"

Названа причина рака у детей. Фото: depositphotos

Британские ученые из Института изучения рака выяснили, что возникновение детского острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) связано с генетической предрасположенностью и стерильным окружением.

Авторы исследования утверждают, что гораздо сильнее заболеванию подвержены дети, которые провели свой первый год жизни в "стерильных" условиях, избегая контактов со сверстниками и редко посещая публичные места.

В то же время этот недуг встречается гораздо реже у детей, посещавших ясли.

Руководитель исследования профессор Мэл Грейвс в интервью Medical Xpress называет это "парадоксом прогресса". Он отмечает, что лейкоз чаще встречается в относительно богатых обществах, в которых дети меньше подвержены разным заболеваниям, из-за чего их иммунная система не получает должной "тренировки".

В то же время этот недуг встречается гораздо реже у детей, посещавших ясли.

Руководитель исследования профессор Мэл Грейвс называет это "парадоксом прогресса". Он отмечает, что лейкоз чаще встречается в относительно богатых обществах, в которых дети меньше подвержены разным заболеваниям, из-за чего их иммунная система не получает должной "тренировки".

Напомним, ранее ученые Северо-Западного университета в США обнаружили, что у смертельно больных людей, страдающих от хореи Хантингтона, риск рака снижается на 80 процентов.

Кроме этого, мы писали, что ученые открыли неожиданное средство против рака.

Также сообщалось о том, что ученые заявили о неожиданной причине импотенции и рака.

Беспроводной интернет грозит импотенцией и онкозаболеваниями. Об этом заявляют голландские ученые из университета Вагенингена. Поддерживают их и некоторые отечественные исследователи.