Ученые назвали неожиданную причину рака
Профессор Мэл Грейвс называет это "парадоксом прогресса"
Британские ученые из Института изучения рака выяснили, что возникновение детского острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) связано с генетической предрасположенностью и стерильным окружением.
Авторы исследования утверждают, что гораздо сильнее заболеванию подвержены дети, которые провели свой первый год жизни в "стерильных" условиях, избегая контактов со сверстниками и редко посещая публичные места.
В то же время этот недуг встречается гораздо реже у детей, посещавших ясли.
Руководитель исследования профессор Мэл Грейвс в интервью Medical Xpress называет это "парадоксом прогресса". Он отмечает, что лейкоз чаще встречается в относительно богатых обществах, в которых дети меньше подвержены разным заболеваниям, из-за чего их иммунная система не получает должной "тренировки".
В то же время этот недуг встречается гораздо реже у детей, посещавших ясли.
Руководитель исследования профессор Мэл Грейвс называет это "парадоксом прогресса". Он отмечает, что лейкоз чаще встречается в относительно богатых обществах, в которых дети меньше подвержены разным заболеваниям, из-за чего их иммунная система не получает должной "тренировки".
Напомним, ранее ученые Северо-Западного университета в США обнаружили, что у смертельно больных людей, страдающих от хореи Хантингтона, риск рака снижается на 80 процентов.
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