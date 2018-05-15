Ученые назвали продукты, которые убивают мужское здоровье

Первым в списке стоит пиво, которое нарушает гормональный баланс в организме

Как избежать проблем с потенцией. Фото: pixabay.com

Каждый мужчина мечтает не испытывать проблем с эрекцией, однако с возрастом поддерживать мужское здоровье становится намного труднее. Специалисты говорят, что при возникновении таких проблем стоит обратиться к врачу. Также эксперты назвали продукты, которые влияют на эрекцию.

Первым в списке стоит пиво, которое нарушает гормональный баланс в организме. Пивной живот – это не гордость, а первый признак снижения уровня тестостерона и выработки женского гормона. Также на эрекцию влияет фастфуд, сбивающий гормональный фон. На снижение тестостерона влияет кофеин и повышает выработку эстрогена, но он быстро выводится из организма. Из-за того, что в выпечке есть сахар и дрожжи, мужчине не стоит ей злоупотреблять. Коптильная жидкость, которая содержится в копченой колбасе, разрушает половые органы сильного пола. Ученые говорят, что мужчине в сутки необходимо употреблять только 50 грамм сладкого, чтобы не навредить потенции.

Специалисты посоветовали мужчинам отказаться от продуктов, в которых содержится много холестерина, сои, соли и газировки. Также в день нужно пить не больше литра коровьего молока. Бросить курить и употреблять спиртное, необходимо заниматься спортом и больше времени проводить на свежем воздухе. Если следовать советам, то потенция в любом возрасте будет хорошая.

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