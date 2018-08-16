Ученые назвали самый полезный завтрак

Специалисты рассказали, что лучше всего есть утром

Завтрак. Фото: depositphotos

Исследователи университета Бата в Великобритании выяснили, что употребление завтрака в виде овсянки с молоком перед тренировками способствует увеличению скорости сжигания углеводов, которые хранятся в виде гликогена в мышцах, во время упражнений. Также наблюдалось падение уровня сахара в крови. Кроме того, прием пищи до физической активности позволяет ускорить переваривание еды, употребляемой после тренировок.

В исследовании приняли участие 12 здоровых мужчин, которые либо принимали утром пищу (овсяная каша с молоком), либо оставались голодными перед часовой ездой на велотренажере. Временной промежуток между завтраком и физической активностью составлял два часа. В контрольной части эксперимента после завтрака добровольцы отдыхали три часа. В конце эксперимента у испытуемых измеряли уровни глюкозы в крови и гликогена в мышцах.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, оказывает ли утренний прием пищи долговременный эффект на метаболизм.

Напомним, специалисты опровергли пользу яичницы на завтрак. Кроме этого, мы писали, каким должен быть правильный завтрак: советы диетолога.

Рецепт быстрого, сытного и необычного завтрака смотрите на видео ниже: