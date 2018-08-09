Ученые назвали самый простой способ повысить потенцию

Исследователи выяснили тайну самых плодовитых мужчин

Потенция зависит от трусов. Фото: depositphotos

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что мужчины, которые носят "семейные" трусы концентрация сперматозоидов в семенной жидкости выше, чем у тех, кто предпочитает более обтягивающее белье. Результаты работы были опубликованы в журнале Human Reproduction.

Для того чтобы сперматозоиды обновлялись регулярно, в яичках должна постоянно поддерживаться определенная температура. Как правило, она всегда на два градуса ниже температуры тела. Только при таких условиях возможен нормальный сперматогенез. Растягиваясь и сокращаясь, кремастерная мышца подтягивает тестикулы при необходимости к верхней части мошонки. Когда требуется, она опускает яички обратно, на свое привычное место. Это происходит в том числе и при колебаниях окружающей температуры.

Исследователи собрали данные о 656 мужчинах 18-56 лет, в 2000-2017 годах обращавшихся в Массачусетскую больницу для лечения бесплодия. Каждый из них предоставил образцы спермы и крови, а также сообщил, какое белье носил на протяжении последних трех месяцев, и ответил на несколько вопросов об образе жизни.

Напомним,от регулярных физических упражнений уровень тестостерона повышается, поэтому мужчинам очень полезно уделять время спорту.

Напомним, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом в 20, 30 и 50 лет: ответ эксперта.