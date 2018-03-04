Ученые назвали средство для избавления от прыщей навсегда

По словам экспертов, любой косметический продукт, в котором содержится сера, способен избавить от такого рода высыпаний на коже

Акне и проблемная кожа у миллионов людей в наши дни. Специалисты указали, с помощью каких средств можно навсегда забыть о прыщах, указывая, что они доступны всем.

По словам экспертов, любой косметический продукт, в котором содержится сера, способен избавить от такого рода высыпаний на коже. Данное вещество способствует уменьшению жирности и сужению пор, а применяться может на любом типе.

Правда, сера отличается не слишком приятным запахом, напоминающим некоторым даже тухлые яйца, однако она очень полезна.

Благодаря данному веществу происходит регулировка того, как выделяется кожное сало.

Последнее при наличии в избытке способно забивать поры и провоцировать прыщи и высыпания. Кроме того, сера способствует очищению верхнего слова, убирает мёртвые клетки и некрасивые шрамы. Однако её не стоит применять тем, у кого кожа очень сухая, потому что в ином случае ситуация только усугубится.