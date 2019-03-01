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Ученые назвали три фактора, которые ведут к болезни Альцгеймера

Деменция возникает как защитная реакция организма на некоторые типы возбудителей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35
Деменция чаще возникает у пожилых людей
Деменция чаще возникает у пожилых людей
Фото: freepik.com

По данным ВОЗ, сегодня в мире насчитывается около 35,6 миллиона людей с деменцией (старческим слабоумием). К 2030 году ученые прогнозируют двойной рост этого показателя. К 2050 году – уже тройной. Это связано с тем, что продолжительность жизни растет, приводя к увеличению числа пожилых людей. 

Американский ученый Дейл Бредесен считает, что болезнь Альцгеймера возникает как продукт защитной реакции организма на три основных типа возбудителей – воспаление, дисбаланс гормонов и токсины.

Говоря о воспалении, эксперт пояснил, что провоцирующие его вирусы, бактерии, грибки вырабатывают для своей защиты от иммунитета белок амилоид – вещество, обладающее способностью повреждать клетки мозга. Следствием таких повреждений становится возникновение болезни Альцгеймера.

"Воспаление в организме также могут провоцировать трансжиры и сахар, если человек ими злоупотребляет", – утверждает доктор Бредесен.

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Что касается дисбаланса гормонов – второй причины болезни Альцгеймера – ученый указывает на то, что с возрастом в организме уменьшается производство некоторых гормонов (например, тестостерона). В связи с этим также активизироваться выработка опасного для мозга амилоида. При попадании в организм токсичных металлов (ртуть, медь) или биотоксинов происходит аналогичный процесс.

Чтобы свести к минимуму влияние всех трех причин, способствующих развитию болезни Альцгеймера, ученый рекомендует после 45 лет следить за своим здоровьем с повышенной тщательностью: регулярно проводить исследования головного мозга и биохимический анализ крови, а также придерживаться здорового образа жизни и принимать добавки.

"Сокращение питательных веществ и снижение умственной активности увеличивают риск развития болезни Альцгеймера. Эффективные меры профилактики – прием витаминов, пищевых добавок и интеллектуальная работа. Занятия спортом также увеличивают ваши шансы на активную старость", –  добавил эксперт.

Напомним, ранее ученые заявили, то изобрели способ лечение болезни Альцгеймера. Медики также сообщили, что развитие болезни замедляет аспирин.

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Источник: medikforum.ru
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