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Ученые обнаружили новые опасности COVID-19: вирус поражает не только легкие

Коронавирус поражает все тело, включая сердце, почки, глаза, мозг и нервную систему

Анастасия Пасичная
Сегодня, 18:33

Чем дольше человечество знакомо с коронавирусом, тем больше новых данных о нем предоставляют ученые. Последние исследования подтвердили, что COVID-19 опасен не только поражением легких, как считалось ранее. Оказалось, что под угрозой весь организм, в том числе сердце, нервная система, почки и органы зрения.

"Исследование, проведенное в Хубэй (Китай), показало, что у каждого третьего из 38 госпитализированных пациентов с коронавирусом был так называемый розовый глаз. Болезнь также влияет на мозг и вызывает неврологические симптомы, такие как головокружение, головные боли и нарушение сознания, — передает Daily Star. — В исследовании, опубликованном в апреле китайскими врачами, было обнаружено, что пациенты также сталкиваются с серьезными проблемами, такими как судороги и инсульты".

Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan

Кроме розового глаза у пациентов с коронавирусом часто встречается конъюнктивит. У многих учащается сердцебиение, появляется сильная боль в животе, сыпь. Кожа пальцев на ногах может менять цвет на красный или фиолетовый.

Около 60% заболевших коронавирусом не ощущают вкуса и запаха. Лабораторные исследования показывают, что у половины госпитализированных с COVID-19 обнаружена кровь или белок в моче, то есть, поражены почки.

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Напомним, ранее мы писали о том, когда возможна вторая волна коронавирусной пандемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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