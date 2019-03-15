Ученые обнаружили смертельную опасность дефицита витамина B12

Недостаток витамина B12 в организме резко ослабляет иммунитет и приводит к накоплению токсинов

Витамин B12 содержится в продуктах животного происхождения Фото: freepik.com

Ученые из Университета Райса в Хьюстоне (США) назвали главные последствия нехватки витамина B12 в организме. Изучая круглых червей, исследователи обнаружили прямую связь между рационом, содержащим слишком мало витамина В12, и повышенным риском заражения двумя потенциально смертельными патогенными микроорганизмами.

Из-за повреждения митохондрий повышается риск заражения синегнойной палочкой и энтерококком фекальным. Однако, по мнению сотрудников частного Университета Райса, количество опасных патогенов, к которым растет восприимчивость из-за нехватки B12, может быть еще выше. Исследования в этой области будут продолжены.

Зачем нужен витамин B12

Организм человека нуждается в витамине B12, чтобы вырабатывать эритроциты, нервы, ДНК и выполнять другие функции. Средний взрослый человек должен получать 2,4 мкг в день. Как и большинство витаминов, B12 не может вырабатываться организмом. Вместо этого его нужно получать из пищи или добавок.

И в этом заключается проблема: некоторые люди не потребляют достаточное количество витамина B12, в то время как другие не могут усваивать его в достаточном количестве, независимо от того, сколько они его принимают. В результате, дефицит витамина B12 относительно распространен, особенно среди пожилых людей. Национальное исследование состояния здоровья и питания показало, что в Америке 3,2% взрослых старше 50 лет имеют серьезно низкий уровень B12, и до 20% могут иметь пограничный дефицит витамина B12.

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Как известно, недостаток витамина B12 может быть чреват негативными последствиями для здоровья, включая некоторые виды анемии, гибель нервных клеток и депрессию. По словам ученых, нехватка В12 в организме ведет также к развитию хронической усталости, малокровия и шизофрении, а переизбыток может ускорить накопление мутаций в ДНК.

Где найти витамин B12

Природными источниками витамина В12 являются продукты животного происхождения: мясо, яйца, птица, рыба и морепродукты, а также молочные продукты. Существуют и пищевые продукты, которые обогащенные этим витамином. Часто это кукурузные хлопья, сухие завтраки, соевые продукты и другие.

Кроме того, витамин В12 также вырабатывается нормальной кишечной микрофлорой. Поэтому одним из способов поддержания нормального уровня витамина в крови, кроме употребления естественных его источников, является профилактика дисбактериозов и иных желудочно-кишечных расстройств.

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