Почему из-за стресса седеют волосы: научный ответ

Ученые провели исследование на мышах

Как появление седых волос связаны со стрессом Фото: Pexels

Седые волосы появляются после стресса из-за надпочечников. Это выяснили ученые Гарвардского университета, передает Der Standard. Они провели исследование и отследили механизм появления седины после того, как человек испытал сильный стресс.

Как скрыть грязные волосы – смотрите видео:

Эксперимент ученые проводили на двух группах черных мышей. Одну группу грызунов они доводили до стресса, причиняя им боль. Другую группу мышей ученые сделали невосприимчивыми к стрессу, поэтому у них "отключили" симпатическую нервную систему.

Читайте также: Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2020 года

В результате исследования выяснилось, что первая группа мышей, которая перенесла стресс, посидела. Тогда как окрас мышей из другой группы остался черным.

Также ученые выяснили, что седые волосы появляются после стресса из-за надпочечников, которые вырабатывают норадреналин. Он влияет на пигмент клетки и цвет волос меняется.

Почему из-за стресса седеют волосы Фото: Pexels

При этом исследователи отметили, что обратного хода у этого процесса нет.

"Чрезмерное использование симпатической нервной системы вызывает постоянную гибель цветных клеток", — пояснили ученые.

Ранее ученые выяснили, о чем, кроме возраста, свидетельствуют седые волосы.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.