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Ученые открыли неожиданный способ победить боль

Исследователи провели очень интересный эксперимент

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01
Ученые нашли способ приглушить боль. Фото: pixabay
Ученые нашли способ приглушить боль. Фото: pixabay

Американские ученые из Колорадского университета в Боулдере и Хайфского университета привели интересный эксперимент, в ходе которого нашли неожиданный способ притупить физическую боль. Результаты опыта были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В исследовании приняли участие 22 гетеросексуальные пары в возрасте от 23 до 32 лет. Влюбленные просто сидели рядом, находились в разных комнатах или держались за руки. Все это время ученые следили за мозговой активностью партнеров.

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На следующем этапе те же задачи выполнялись с одним изменением – на руку каждой женщины влияли нагревом, вызывающим легкую боль.

Исследователи выяснили, что когда партнеры держались за руки, синхронизация их мозговых волн достигала максимума. При этом болевые ощущения притуплялись. Ученые объясняют это тем, что в момент прикосновения партнера человек чувствует себя безопаснее.

Напомним, ранее мы писали о самые распространенные причинах головной боли по утрам.

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Источник: "Сегодня"
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