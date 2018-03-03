Ученые открыли невероятное свойство украинского блюда

Исследователи Денис Мур и Эндрю Ригал из Национального медицинского университета Великобритании провели эксперимент, в котором приняли участие 100 женщин разного возраста и комплекции. В течение месяца женщинам предлагалось употреблять борщ со свеклой и томатами четыре раза в неделю. При этом подчеркивается, что других изменений в рационе подопытных не было, сообщает Sputnik.

По данным издания, в ходе эксперимента порядка половине участниц эксперимента удалось сбросить пять лишних килограммов, а семь девушек похудели на десять килограммов.

В связи с этим исследователи сделали вывод, что используемая в процессе приготовления борща свекла улучшает метаболизм. Таким образом, употребление борща может способствовать избавлению от лишних килограммов без ограничений в еде и физических нагрузок.

Напомним, в Украине дорожает борщ: названы самые дорогие овощи.

Свекла уверенно укрепляет статус самой дорогой позиции "борща", к тому же, именно она по сравнению с прошлым годом подорожала больше всего – почти в 2 раза, до 5-6 грн за килограмм. На втором месте по стоимости остается морковь – ее на оптовых рынках Украины можно купить по 4,5-5,5 грн/кг, что в 1,5 раза дороже, чем год назад.

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