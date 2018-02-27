Ученые перечислили, в какие годы родились самые склонные к ожирению люди

Сегодня, 09:00

70 процентов представителей этого поколения в группе риска

Ожирение вредит здоровью. Фото: pixabay.com
Ожирение вредит здоровью. Фото: pixabay.com

Люди, родившиеся в период с начала 1980-х по середину 1990-х годов, наиболее склонны к ожирению по сравнению с предыдущими поколениями. Об этом говорится в исследовании, проведенном британской благотворительной организацией Cancer Research UK.

Специалисты считают, что примерно 70 процентов представителей поколения 1980-х и 1990-х годов будут страдать ожирением в возрасте от 35 до 44 лет. В то же время избыточный вес в этом возрасте имели только пять человек из десяти, родившихся с 1945 по 1955 годы.

"Миллениалы известны тем, что следуют трендам здорового питания, но ничто не превзойдет сбалансированную диету. Лучший способ сохранить здоровый вес – есть больше фруктов, овощей и другой волокнистой пищи, при этом сократить количество употребляемой вредной еды", - заявила один из авторов исследования профессор Линда Баул.

Напомним, найден простой способ быстро похудеть без вреда для здоровья.

Тем временем другие ученые выяснили, сколько времени нужно заниматься на кардиотренировках для лучшего эффекта. Аэробные упражнения имеют способность ободрять и расслаблять, дарить покой, противодействовать депрессии и рассеивать стресс.

Пока японские ученые выясняют, как просто похудеть, в самой Японии учат ухаживаниям просто посреди улицы:
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