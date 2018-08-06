Ученые предупреждают об опасности: грядет метеоудар уровня G1

Исследователи рассказали, что может случиться в ближайшее время

Магнитная буря. Фото: Depositphotos

6 августа Землю накрыла магнитная буря первого уровня G1 (по пятибалльной шкале). Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы – слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты – небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы – полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

Многие люди в эти дни ощущают дискомфорт и расстройства нервной системы. Такие явления также сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления. Врачи советуют больше ходить пешком, избегать конфликтных ситуаций, иметь под рукой необходимые лекарства и воздержаться от дальних поездок.

Магнитные бури в августе 2018 года:

6-7 августа – люди почувствуют слабость и будут страдать из-за перепадов настроения;

12-13 августа – бури малой силы;

17-21 августа – ожидаются наиболее серьезные метеоудары: возможны проблемы со здоровьем, сбои в работе трансляций и мобильной связи;

20 августа – пик магнитных бурь, они достигнут уровня G1;

29 августа – средняя по мощности буря.

Напомним, не так давно Землю накрыла сильнейшая магнитная буря. Кроме этого, медики рассказали, какие группы людей больше всего страдают от магнитных бурь.

О том, насколько мощный магнитный шторм надвигается на Украину, смотрите на видео ниже: