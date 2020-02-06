Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ученые сделали важное заявление для любителей кофе и чая

Японские исследователи провели масштабный эксперимент

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:39
Почему люди выбирают чай или кофе
Почему люди выбирают чай или кофе
Фото: Pexels

Предпочтение человека в кофе или чае исходит из его генетической предрасположенности. Это выяснили японские ученые, которые написали результаты своего исследования в Nature.

Какая пища лучше всего подойдет для перекусов школьников – смотрите видео:

Читайте также:
Показали новые экологические чашки из кофейной гущи: видео

Они провели масштабный эксперимент и выяснили, что пищевые привычки людей напрямую зависят от генетики. Причем это касается не только чая и кофе, а и алкоголя, молочных продуктов и мяса.

В результате исследования ученые нашли 10 факторов питания, которые связаны с наследственностью. Оказалось, что некоторые из мутаций отвечают за чувствительность к горечи кофе, тогда, как другие – к горечи хинина. Именно он входит в состав некоторых безалкогольных напитков.

Самый полезный кофе – без добавок
Самый полезный кофе – без добавок
Фото: freepik.com

В то же время ученые отметили, что люди с генетической чувствительностью к горечи кофеина, пьют кофе в несколько раз больше, чем те, у кого такой предрасположенности нет. При этом, те люди, у которых есть большая чувствительность к горечи хинина, пьют мало кофе.

Ученые отмечают, что согласно их исследованию, наши вкусовые предпочтения заложены генетикой. Именно она помогает сделать выбор в пользу чая или кофе.

Ранее мы выяснили все про цикорий: польза и вред для здоровья.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Цикорий: польза и вред для здоровья Черный чай: польза и вред для здоровья В чем разница между тревогой и страхом: ответ ученых Почему из-за стресса седеют волосы: научный ответ Как защитить зубы от кариеса: ответ ученых
здоровье ученые кофе исследование чай
Реклама

Новости партнеров

ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка, можно смотреть вечно
ТОП в Сети: На то, как бегает эта красотка, можно смотреть вечно
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:01Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

Вчера, 18:22Fun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

Вчера, 16:38Fun

В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли вымышленную карту, фото

Вчера, 14:50Food

Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта для здоровья

Вчера, 11:26Афиша

Любовь на все времена: список фильмов ко Дню святого Валентина

Вчера, 09:22Fun

Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг: фото

4 февраляFun

Бабуин украл львенка: сцену из "Короля Льва" увидели в реальной жизни, фото и видео

4 февраляШоу-бизнес

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

4 февраляШоу-бизнес

Королева Елизавета II демонстративно поддержала своего внука Гарри и Меган Маркл: фото

4 февраляFood

Рецепт самого вкусного салата из печени трески

4 февраляFun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

4 февраляFun

Вспыхнул скандал из-за родов на борту самолета с участием украинки-врача: "Нашла время, я спать хочу"

4 февраляШоу-бизнес

Беременная дочь Ольги Сумской поделилась редким снимком с возлюбленным

4 февраляШоу-бизнес

"Смотрели друг на друга с обожанием": Ирина Шейк случайно встретилась с Брэдли Купером на вечеринке

3 февраляEvents

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

3 февраляFun

Поза девушки в самолете удивила пассажиров: курьезное видео

Новости партнеров

3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
Названа причина возрастного роста живота
Названа причина возрастного роста живота
Названа самая полезная каша
Названа самая полезная каша
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить