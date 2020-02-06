Ученые сделали важное заявление для любителей кофе и чая

Японские исследователи провели масштабный эксперимент

Почему люди выбирают чай или кофе Фото: Pexels

Предпочтение человека в кофе или чае исходит из его генетической предрасположенности. Это выяснили японские ученые, которые написали результаты своего исследования в Nature.

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Они провели масштабный эксперимент и выяснили, что пищевые привычки людей напрямую зависят от генетики. Причем это касается не только чая и кофе, а и алкоголя, молочных продуктов и мяса.

В результате исследования ученые нашли 10 факторов питания, которые связаны с наследственностью. Оказалось, что некоторые из мутаций отвечают за чувствительность к горечи кофе, тогда, как другие – к горечи хинина. Именно он входит в состав некоторых безалкогольных напитков.

Самый полезный кофе – без добавок Фото: freepik.com

В то же время ученые отметили, что люди с генетической чувствительностью к горечи кофеина, пьют кофе в несколько раз больше, чем те, у кого такой предрасположенности нет. При этом, те люди, у которых есть большая чувствительность к горечи хинина, пьют мало кофе.

Ученые отмечают, что согласно их исследованию, наши вкусовые предпочтения заложены генетикой. Именно она помогает сделать выбор в пользу чая или кофе.

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