Ученые создали полностью убивающее рак вещество

Исследователи провели тестирование около 100 тысяч химических соединений

Ученые сделали важный шаг в лечении рака. Фото: Depositphotos

Американские исследователи провели эксперимент на мышах и доказали эффективность новой вакцины против меланомы. Результаты анализов эксперты из Научно-исследовательского института Скриппса (США) опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи провели тестирование около 100 тысяч химических соединений, которые могли бы повысить эффективность химиотерапии в борьбе с меланомой — раком кожи. Это позволило найти вещество, названное дипровоцимом, которое связывается с толл-подобными рецепторами — белками, активирующими клеточный иммунный ответ.

В эксперименте ученые использовали мышиную модель агрессивной меланомы. Раковые опухоли были генетически модифицированы для синтеза яичного белка овальбумина, который играет роль антигена, вызывающего иммунный ответ. Животные были разделены на три группы в соответствии с различными типами терапии. Одни получали инъекции овальбумина и анти-PD-L1 — препарата, который предотвращает устойчивость раковых клеток к защитным системам организма. Во второй группе грызунам проводилась инъекция овальбумина, анти-PD-L1 и дипровоцима. В третьей группе дипровоцим был заменен на другой тип адъювантов — квасцы.

Каждая мышь получала две дозы препарата, при этом между инъекциями проходила неделя. В течение 54 дней мыши из второй группы демонстрировали стопроцентную выживаемость, грызуны из третьей группы — 25-процентную, а в первой погибли все. Более того, ученым не удалось повторно инициировать рост меланомы у животных, получавших дипровоцим.

Успешные испытания на мышах не означают, что вакцина с новым адъювантом будет столь же эффективной в случае применения людьми. Будущие испытания должны будут это доказать.

Кроме этого, мы писали, что ученые открыли неожиданное средство против рака. Также ученые нашли самые опасные повседневные вещи, которые вызывают рак.

Смотрите на видео – ученые заявили о неожиданной причине импотенции и рака: