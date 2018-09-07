Ученые вычислили, что лучше всего улучшает секс и отношения

Эксперимент дал совершенно неожиданные результаты

Секс. Фото: depositphotos

Фантазии о партнере позитивно влияют не только на сексуальную жизнь, но и улучшают отношения в целом, подтвердили ученые из Междисциплинарного центра Герцлия (Израиль), пишет The Sun.

В своем исследовании команда провела ряд тестов на добровольцах. В первых двух участвовали люди, которые имели романтические отношения с кем-либо. Их попросили фантазировать о своих партнерах, а затем описать своей фантазии. Затем их попросили оценить желание улучшить свои отношения, как физически, так и эмоционально.

Оказалось, что те, кто говорил о своих фантазиях, сообщали о большем желании заняться сексом со своим партнером по сравнению с другими.

Следующие тесты включали в себя записывание своих фантазий о партнере в течение трех и шести недель. Участникам исследования нужно было отмечать, как часто они фантазировали о своем партнере, а также ежедневно фиксировать восприятие своих отношений – положительное или отрицательное.

В результате оказалось, что фантазии о партнере усиливают его привлекательность в ваших глазах, а также сокращают негативное восприятие отношений. Таким образом, сексуальные фантазии могут помочь нам больше инвестировать в развитие наших отношений.

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