Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как настроение влияет на организм человека: ответ ученых

В исследовании приняли участие 138 добровольцев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:26
Хорошее настроение отлично влияет на здоровье
Хорошее настроение отлично влияет на здоровье
Фото: stocksnap.io

Настроение человека сильно влияет на весь организм в целом. Как показали исследования, если человек во время прививки против сезонной эпидемии гриппа находится в плохом настроении, то эффективность иммунизации снижается. Сотрудники Университета Ноттингема оценили несколько психологических и поведенческих факторов, с точки зрения эффективности прививок.

Читайте также:
Почему из-за стресса седеют волосы: научный ответ

В принципе, уже было известно, что стресс и различные психоэмоциональные переживания способны влиять на иммунную систему. Теперь же ученые выяснили, что эти факторы еще и влияют на эффективность вакцинации.

В рамках исследования ученые оценивали у 138 добровольцев настроение, физическую активность, рацион и качество сна три раза в неделю на протяжении шести недель. Все добровольцы должны были получить прививку.

Как избавиться от стресса
Как избавиться от стресса
Фото: Pexels

Далее ученые проследили за эффективностью сделанной прививки (замеряли количество антител к гриппу). Оказалось, только хорошее настроение было значимым фактором, влиявшим на эффективность прививки. Чем лучше настроение, тем выше уровень антител (колебания в показателях антител составляли 8-14%).

Какие вещи могут поднять настроение женщинам – смотрите видео:

Тем временем мы астролог рассказал, как коронавирус изменит мир и когда украинцы вернуться к нормальной жизни.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Аллергия на мыло: как определить и что делать Как сесть на шпагат с нуля в домашних условиях: основные правила Вакцина от коронавируса: ученые назвали дату победы над пандемией Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы
здоровье ученые организм настроение
Реклама

Новости партнеров

"Это жуть!": Алла Пугачева шокировала новыми фото
Вирусолог Жолобак: Вирус
Вирусолог Жолобак: Вирус "не заинтересован" в смерти человека
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Крокеты картофельные: вкуснятина неимоверная. Рецепт
Крокеты картофельные: вкуснятина неимоверная. Рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 10:26Wellness

Как настроение влияет на организм человека: ответ ученых

Вчера, 17:00Fun

Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

У Льва Лещенко начался отек легких из-за коронавируса – СМИ

Вчера, 13:44Wellness

Как накачать ягодицы в домашних условиях: пять эффективных упражнений

Вчера, 11:29Шоу-бизнес

У Льва Лещенко обнаружили коронавирус и перевели в реанимацию

Вчера, 10:15Food

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

Вчера, 09:59Спецпроект

Настоящее или подделка: эксперты проверили масло и растительно-сливочные смеси

Вчера, 08:56Food

Салаты из редиса: три весенних рецепта

25 мартаWellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

25 мартаFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

25 мартаШоу-бизнес

В семье Софии Ротару случилось горе

25 мартаFun

Парень на самоизоляции отправил чихуахуа в универмаг: пес справился с заданием, фото

24 мартаFun

Как люди "сходят с ума" во время карантина и самоизоляции дома: прикольные видео

24 мартаEvents

Когда Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника

24 мартаWellness

Как правильно качать пресс, чтобы не травмироваться

24 мартаШоу-бизнес

Тина Кароль на карантине умилила Сеть видео с сыном

Новости партнеров

Как правильно дезинфицировать одежду во время пандемии
Как правильно дезинфицировать одежду во время пандемии
У Лещенко подтвердился коронавирус - СМИ
У Лещенко подтвердился коронавирус - СМИ
Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
Кароль
Кароль "по-домашнему" показала, чем покорила Балана
Личные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть
Личные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть
Брежнева поделилась с поклонниками пикантным фото
Брежнева поделилась с поклонниками пикантным фото
Леся Никитюк взбудоражила фото из Китая
Леся Никитюк взбудоражила фото из Китая
Оладушки и панкейки: 10 вкусных идей для осеннего завтрака
Оладушки и панкейки: 10 вкусных идей для осеннего завтрака