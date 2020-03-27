Как настроение влияет на организм человека: ответ ученых

В исследовании приняли участие 138 добровольцев

Хорошее настроение отлично влияет на здоровье Фото: stocksnap.io

Настроение человека сильно влияет на весь организм в целом. Как показали исследования, если человек во время прививки против сезонной эпидемии гриппа находится в плохом настроении, то эффективность иммунизации снижается. Сотрудники Университета Ноттингема оценили несколько психологических и поведенческих факторов, с точки зрения эффективности прививок.

В принципе, уже было известно, что стресс и различные психоэмоциональные переживания способны влиять на иммунную систему. Теперь же ученые выяснили, что эти факторы еще и влияют на эффективность вакцинации.

В рамках исследования ученые оценивали у 138 добровольцев настроение, физическую активность, рацион и качество сна три раза в неделю на протяжении шести недель. Все добровольцы должны были получить прививку.

Как избавиться от стресса Фото: Pexels

Далее ученые проследили за эффективностью сделанной прививки (замеряли количество антител к гриппу). Оказалось, только хорошее настроение было значимым фактором, влиявшим на эффективность прививки. Чем лучше настроение, тем выше уровень антител (колебания в показателях антител составляли 8-14%).

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