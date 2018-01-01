Ученые выяснили, о чем говорит неприятный привкус во рту

Горечь на языке может быть симптомом непроходимости желчных путей, часто протекающей бессимптомно

Запах может о многом сказать. Фото из открытых источников

Неприятный привкус во рту может говорить о болезнях. Есть опасность, что причиной это может быть непроходимость желчных путей, язва или гастрит желудка, а также диабет. При своевременном обращении к врачу можно избежать осложнения каждой из этих проблем.

Запах или привкус в ротовой полости всегда является тревожным симптомом, который нельзя игнорировать или "зажевывать" жевательной резинкой, утверждают врачи. Конечно, причиной запаха изо рта может быть недостаточная гигиена полости, но иногда это говорит начале процесса гниения пищи, которая застряла в дырке на зубной эмали, что требует немедленного обращения к стоматологу.

Говоря о привкусе во рту, следует упомянуть про возникновения проблем куда серьезнее, чем потеря зуба. Горечь на языке может быть симптомом непроходимости желчных путей, часто протекающей бессимптомно до тех пор, пока камешек в желчном потоке не закупорит его до такой степени, что желчь перестанет поступать в желудок, раздувая пузырь. В запущенном случае неизбежно хирургическое вмешательство, но при появлении одной горечи на языке поможет и простая вегетарианская диета.

Следует опасаться и приторно-сладкого вкуса во рту, который появляется даже при отсутствии в рационе сладкой пищи – это признак высокой концентрации сахара в крови, сигнализирующий о преддиабетическом состоянии. В том случае, если во рту ощущается кислинка, нужно проверить состояние ЖКТ на наличие язвы или гастрита. В любом случае, специалисты рекомендуют обратиться к врачу при появлении странного вкуса во рту без причины или появлении запаха – это поможет избежать осложнений для болезней, которые могли появиться.

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