Ученые выяснили, почему мужчины лысеют

Исследователи проанализировали данные 13 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 59 лет

Ненормированный рабочий день лишает мужчин шевелюры. Такой вывод сделали южнокорейские ученые, которые искали причину облысения.

Они провели исследование, во время которого проанализировали данные 13 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 59 лет.

В результате оказалось, что стресс, который возникает при ненормированном труде, вызывает гормональные изменения. При этом иммунная система буквально атакует волосяной покровом головы. Поэтому, если вы работаете более 40 часов в неделю – рискуете волосами, утверждают исследователи.

Стресс вызивает облысение Фото: Pexels

Кроме ненормированного рабочего дня, способствуют облысению также вредные привычки, неправильное питание и недостаток сна.

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