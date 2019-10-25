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Ученые выяснили, почему мужчины лысеют

Исследователи проанализировали данные 13 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 59 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:49

Ненормированный рабочий день лишает мужчин шевелюры. Такой вывод сделали южнокорейские ученые, которые искали причину облысения.

Они провели исследование, во время которого проанализировали данные 13 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 59 лет.

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В результате оказалось, что стресс, который возникает при ненормированном труде, вызывает гормональные изменения. При этом иммунная система буквально атакует волосяной покровом головы. Поэтому, если вы работаете более 40 часов в неделю – рискуете волосами, утверждают исследователи.

Стресс вызивает облысение
Стресс вызивает облысение
Фото: Pexels

Кроме ненормированного рабочего дня, способствуют облысению также вредные привычки, неправильное питание и недостаток сна.

Тем временем мы выяснили, как вдохновить мужчину на успех: три простых способа.

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