Ученые выяснили, как отследить рак на ранней стадии

Оказывается, выявить рак можно относительно просто

Дыхание может быть симптомом рака. Фото: Depositphotos

Анализаторы дыхания ускорят постановку диагноза в онкологии, как полагают ученые из Кембриджского Университета (Великобритания).

Целая серия небольших по масштабу исследований показала, что по наличию специфических химикатов в выдыхаемом человеком воздухе можно судить о наличии у него опухолей легких, кишечника, желудка и некоторых других органов. Подобные анализаторы дыхания уже тестируются, а на подходе анализ дыхания для поиска опухолей поджелудочной железы, простаты и мочевого пузыря.

Эксперты надеются, что более крупное по масштабам исследование подтвердит весьма оптимистические результаты, полученные недавно. Подобные анализы дыхания могут стать одним из стандартных методов осмотра пациента у терапевта в ходе диспансеризации или при посещении врача по абсолютно любой причине.

Кроме этого, мы писали, что ученые открыли неожиданное средство против рака. Также ученые нашли самые опасные повседневные вещи, которые вызывают рак.

Смотрите на видео – ученые заявили о неожиданной причине импотенции и рака: