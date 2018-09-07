Ученые выявили смертельно опасный предмет в туалетах

Это устройство может вызвать трудноизлечимую инфекцию

Ученые рассказали о вреде сушилок для рук. Фото: depositphotos

Профессор Марк Уилкокс из Лидского университета проанализировал систему распространение патогенов в туалетах больниц во Франции, Италии и Великобритании. Как удалось выяснить ученому, возглавившему международную группу исследователей, сушилки для рук могут распространять опасные для здоровья микроорганизмы. Подобные устройства, по его словам, не следует размещать в туалетах больниц, поскольку это способствуют вспышкам бактериальных инфекций. Об этом сообщает научный журнал Journal of Hospital Infection.

Специалисты отслеживали уровни бактериального загрязнения в течение 12 недель в помещениях, где использовались либо сушилки, либо диспенсеры для бумажных полотенец. Микробные образцы брались из воздуха, а также с пола и других поверхностей. Затем была проведена оценка встречаемости таких штаммов, как золотистый стафилококк, энтерококки и энтеробактерии, включая кишечную палочку. Все они вызывают незначительные заболевания или опасные для жизни инфекции.

Оказалось, что использование сушилок приводит к распространению большого числа бактерий, включая те, что обладают множественной лекарственной устойчивостью. По словам ученых, эти устройства способствуют появлению аэрозолей, сдувая микробы с плохо вымытых рук. Патогены распространяются по всему помещению и могут заразить пациента с ослабленным иммунитетом, вызвав трудноизлечимую инфекцию.

Исследователи рекомендуют использовать бумажные полотенца, которые впитывают в себя воду и микробы, оставшиеся на руках.

Ранее мы писали о том, что эксперты назвали пять продуктов, которые не стоит брать с собой при посещении туалета. В противном случае риск разного рода неприятных инфекций и отравлений существенно вырастает. Напомним, недавно сайт "Сегодня" также писал, что в российском университете обнаружили "золотой" туалет. Кроме этого, сообщалось, сколько на самом деле бактерий находится на туалетных сушках для рук

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