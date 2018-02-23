Ученые выявили смертельную опасность просмотра телевизора

Медики на протяжении 24 лет следили за здоровьем 15 тысяч американцев в возрасте 45-64 лет

Ученые из Миннесотского университета в США обнаружили, что проведение большого количества времени у телевизора увеличивает риск венозного тромбоза, пишет Science Daily.

Отмечается, что медики на протяжении 24 лет следили за здоровьем 15 тысяч американцев в возрасте 45-64 лет, регулярно проводя опрос об их состоянии и образе жизни. За это время был зафиксирован 691 случай венозного тромбоза.

Также выяснилось, что те, кто регулярно проводили значительное количество времени у телевизора, страдали от недуга в 1,7 раза чаще.

Повышенный риск тромбоза сохранялся у участников с одинаковым весом и объемом физических нагрузок.

"Эти результаты показывают, что даже те люди, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, не должны игнорировать потенциальный вред длительного нахождения в сидячем положении, например, при просмотре телевизора", − говорит соавтор исследования Ясухико Кубота.

Напомним, ранее мы писали, что длительный просмотр телевизора снижает фертильность мужчин.

Специалисты из Университета Копенгагена заявили о том, что если мужчина регулярно много времени смотрит телевизор, это может повлиять на его плодовитость.

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