Ученые обнаружили способ эффективного лечения псориаза

У мышей ученым удалось уменьшить активность деления клеток, что характерно для псориаза

Псориаз. Фото: Likar.info

Группа американских исследователей во главе с доктором Ричардом Вангом успешно испытала на мышах метод, который открывает двери в будущее с эффективным лечением псориаза. Результаты были опубликованы в Nature Medicine.

Дерматолог Ричард Ванг отметил, что при помощи их способа можно будет избавиться и от других кожных заболеваний, однако приоритетной остается работа над псориазом. Посредством ингибирования транспортного белка GLUT1 у мышей учёным удалось уменьшить активность деления клеток, что характерно для псориаза.

Кроме того, при помощи ингибирования GLUT1 им также удалось уменьшить воспаление. Учёные утверждают, что их метод избавляет больных от главной проблемы современных лекарств от псориаза, которые негативно влияют на иммунную систему человека, подвергая его рискам инфицирования и заболевания другими недугами.

Их же способ абсолютно безопасен, и для начала разработки новейшего препарата им необходимо протестировать метод на человеке.

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