Какой вред ребенку могут принести запущенные аденоиды: советы врачей
Могут вызвать кислородное голодание, изменить голос и лицо ребенка
У малыша постоянно заложен нос, он храпит во сне и покашливает без температуры. Часто переспрашивает, стал невнимательным, гиперактивным и даже агрессивным. Это не симптомы ОРВИ, которые совпали с очередным возрастным кризисом. Скорее всего у вашего ребенка проблемы с глоточной миндалиной, которую по-другому еще называют аденоидами.
Какие существуют новейшие методы диагностики и лечения – смотрите видео:
В норме этот орган является естественной защитой организма от вирусов и инфекций с 3 до 14—15 лет, но иногда он и сам может провоцировать серьезные заболевания. Аденоиды можно лечить, причем успешно, но бывают прямые показания к удалению глоточной миндалины. В этом случае не стоит ждать, пока ребенок "перерастет". Осложнения могут быть куда опаснее операции и наркоза, ведь разросшиеся аденоиды могут привести даже к кислородному голоданию мозга, что чревато задержкой в развитии ребенка.
Когда речь заходит об аденоидах, нередко может возникнуть путаница. "Если мы говорим об аденоидах как о глоточной миндалине, то это орган в своде носоглотки, который есть у всех детей, — отмечает врач-отоларинголог сети клиник Doctor Sam Светлана Куликовская. — У новорожденного и ребенка первых трех лет жизни она небольшая, затем начинает понемногу увеличиваться. Это нужно, чтобы обеспечить защиту от вирусов и бактерий, которые проникают в дыхательные пути через нос. Максимального размера аденоиды достигают до пяти лет, даже если ребенок вообще не болел, после семи начинают уменьшаться, а после 14, как правило, — атрофируются".
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Но этот процесс может стать серьезной проблемой. "Если у малыша узкая носоглотка или же если миндалина разрастается избыточно (гипертрофия), — поясняет врач общей практики, медблогер, популяризатор доказательной медицины Сергей Макаров, — миндалина перекрывает носоглотку, нарушает носовое дыхание. Поскольку рядом находится устье слуховой трубы, нарушается вентиляция среднего уха, что способствует снижению слуха и возникновению отитов. Вот такую патологию и называют аденоидами".
Причины гипертрофии аденоидов у детей чаще всего одинаковые, хотя определить, что вызвало патологию у конкретного ребенка, довольно сложно.
"Определенную роль играет генетическая предрасположенность: если подобная проблема была у кого-то из родителей, она часто наблюдается и у детей", — говорит Макаров.
"Провоцировать избыточное разрастание миндалины также могут частые ОРВИ или перенесенные ранее корь, скарлатина, мононуклеоз, коклюш, — перечисляет Куликовская. — Можно отнести к причинам аллергии, иммунодефициты и нынешнюю экологию: загрязненность воздуха тоже может вызвать ускоренный рост лимфоидной ткани, из которой состоит миндалина".
Следствия более очевидны. Главный признак патологии аденоидов — это постоянно недышащий носик. "При обычном вирусном рините насморк может длиться две-три недели, а потом проходит. С учетом того, что разрастание глоточной миндалины — процесс стабильный, наблюдается продолжительное нарушение носового дыхания. При этом выделения из носа могут быть, а могут и не быть, потому что они, как правило, стекают по задней стенке глотки. Это может провоцировать кашель. Во время сна у ребенка может наблюдаться храп. Если миндалина очень разрастается, происходит кратковременная остановка дыхания, или синдром обструктивного ночного апноэ. Возможно снижение слуха: ребенок часто переспрашивает. Также начинаются частые рецидивирующие отиты", — говорит Макаров.
В некоторых случаях осмотра лора бывает достаточно, чтобы поставить диагноз и назначить безоперационное лечение. Важно не пренебрегать диагностикой: некоторые симптомы могут вызывать и другие заболевания. Так, причиной стойкого нарушения носового дыхания может быть аллергический ринит, искривление носовой перегородки или полипы в полости носа. Установить проблему можно только с помощью обследования.
Диагностику чаще всего проводят при помощи эндоскопа. "Это зонд, но маленький и тонкий. С его помощью можно рассмотреть размер, состояние аденоидов, степень перекрытия носоглотки, записать видеофайл на диск, — подчеркивает Макаров. — Процедура безболезненная, и дети 5-6 лет переносят ее спокойно, а вот у более маленьких может возникнуть протест".
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Если не получается провести эндоскопию, то делают рентген шеи в боковой проекции. "На снимке будет виден контур глоточной миндалины, просвет носоглотки и степень ее перекрытия, — продолжает Макаров. — Это позволяет объективно оценить ситуацию. Что касается пальцевого исследования глотки, то это субъективный метод. К тому же малыша после него потом затащить в кабинет к доктору нереально".
После диагностики будет гораздо проще назначить лечение аденоидов, которое на самом деле не отличается разнообразием.
"В самых легких случаях можно обойтись только режимными мероприятиями. Иногда пыль, сухой воздух и жара в помещении, особенно в отопительный сезон, провоцируют отек глоточной миндалины. В таких случаях достаточно промывать нос солевым раствором, проветривать помещение и увлажнять воздух — этого может быть достаточно для устранения минимальных последствий, — уверяет Макаров. — Если же проблема более выражена, применяют медикаментозные средства. Научно доказано, что единственное средство, которое помогает эффективно привести к уменьшению размера аденоидов, — это топические назальные стероиды, спреи для носа на основе кортикостероидного гормона".
Бояться этих спреев не надо: они практически не попадают в кровь, как гормональные препараты в таблетках или инъекциях. Порядка 90—98% действующего вещества остается исключительно в слизистой оболочке, не затрагивая другие системы органов.
"Другие методы лечения есть, но они малоэффективны либо же вообще не приносят результата, — акцентирует Куликовская. — Например, иммуномодуляторы рекомендуется назначать, только если у ребенка иммунодефицит. Эффективность гомеопатии не доказана. Лазеротерапия оказывает положительное действие в комплексе со стероидными спреями. А вот прогревание носа делать при аденоидах нецелесообразно. Применять сосудосуживающие капли тоже не рекомендуется: ими можно пользоваться не больше 3—5 дней, да и они не лечат, а только снимают симптоматику".
Если проблема запущена, а консервативное лечение не оказало положительного эффекта, чаще всего ребенку показано удаление аденоидов (аденотомия). Операция сама по себе безопасная и непродолжительная (не дольше 15 минут). Но часто мамы боятся, что детки без аденоидов начнут сильнее болеть.
"Если поспешить и удалить аденоиды без прямых показаний, заболеваемость действительно возрастет, так как будет открыт доступ инфекции в нижние дыхательные пути. Но запущенная стадия, когда ребенок не дышит носом, приводит к такой же проблеме. Нос согревает, увлажняет и обеззараживает воздух. Если этого не происходит, начинаются бронхиты и ангины, развиваются хронический фарингит и тонзиллит. В таких случаях сами аденоиды могут стать источником инфекции", — подчеркивает Куликовская.
"Если лор назначает аденотомию без диагностики, просто потому, что ребенок часто болеет, сходите к другому врачу, — советует Сергей Макаров. — Но если ребенок постоянно дышит ртом из-за стойкого нарушения носового дыхания и при этом не помогает консервативное лечение, если у него все время воспаляется одно или два ушка, а ночью мучит храп и апноэ, тянуть с удалением нельзя. Иначе можно получить букет опасных последствий. Например, синдром обструктивного ночного апноэ хотя и не опасен для жизни, но влечет за собой кислородное голодание мозга. Это отрицательно сказывается на интеллектуальном развитии, поведении, ребенка: он становится неуправляемым, гиперактивным".
"Кроме того, из-за постоянной заложенности носа и открытого рта может сформироваться так называемый аденоидный тип лица: лицевой отдел черепа вытягивается, сужается верхняя челюсть, деформируется прикус. У ребенка может поменяться голос, речь станет гнусавой и не очень разборчивой, а из-за частых отитов у ребенка может снизиться слух", — предупреждает Куликовская.
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