Удобно, но опасно: почему нельзя пить чай в пакетиках

Лучше все же выбирать рассыпной листовой чай

Пить чай с пакетика небезопасно Фото: stocksnap.io

Во время заваривания чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика. Это сообщили канадские ученые из университета Макгилла, написав об этом в Environmental Science & Technology.

Как выбрать качественный чай – смотрите видео:

Ученые провели исследование и выяснили, что от одного чайного пакетика в воду попадает около 11,6 миллиарда микрочастиц пластика и 3,1 миллиарда наночастиц.

Стоит отметить, что полученное количество, по словам исследователей, сильно превышает количества, которые можно обнаружить в других напитках и блюдах.

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Чтобы убедиться, что такой эффект дают именно пакеты, ученые достали чай с пакетика и заварили его отдельно. Профильтровав воду, ученые выяснили, что наночастицы, которые обнаружились в воде, появились там только в процессе заварки.

Совет: пейте лучше листовой чай, который можно заваривать, как в отдельном заварнике, так и прямо в чашке.

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