Угрозы гроз: как не стать жертвой молнии

Чтобы не стать громоотводом, спрячьте зонт, украшения из золота и не ступайте на глину

Трудно найти человека, который бы не любил грозу за ее зрелищность, как и сложно встретить того, кто скажет: "Да не боюсь я вашей молнии!". Ведь электрические разряды в небе не просто устрашают своей мощью, но и, увы, действительно поражают: только в Украине и только за год фиксируется порядка 20 смертей от удара молнией. В мире, по данным ВОЗ, число поражений молнией (не всегда летальных) достигает 25 тысяч в год. "Сегодня" разобралась, как не стать жертвой грозы.

Наши эксперты: Константин Катеринич, заведующий отделением педиатрии МС "Добробут", анестезиолог второй категории, и Ярослав Прыщенко, замдиректора Украинского института экологии человека.

Если вы дома

Остановите работу электроприборов (скажем, прекратите готовить фарш на мясорубке), у неработающих выньте штекеры из розеток. Это упредит выход из строя техники, ведь в сети, ведущей к дому, может быть повреждена изоляция, и небесный ток пойдет по ней. Если изоляция нарушена в доме (а вы можете этого не знать), то молния может выбрать для разрядки ее. Вероятность такого сценария снизят закрытые окна: стекло — диэлектрик.

В городе

Риск стать жертвой молнии на улице невысок: ведь в городе полно проводников и они повыше человека. Все же он существует. Потому заходите в первый попавшийся магазин или спускайтесь в подземный переход.

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Не используйте зонт с металлическими ручкой и шпилем — молния может разрядиться на нем. Сложите украшения в кожаную сумку или полиэтиленовый пакет: из всех металлов наилучшие проводники — золото и серебро!

На пикнике

Уходите от огня: дым усиливает электропроводимость воздуха, опасными стают и горящие поленья, поскольку высокие температуры превращают их в электропроводники. Не тащите с собой металлические предметы (скажем, походные кружки). Прячьтесь в овраге в противодождевом плаще: на пути молнии найдутся более высокие места, чем вы в низинке, плюс на вас будет диэлектрик. Сидите на корточках и не дотрагиваясь до земли: подошва у любой обуви ток не проводит, в то время как тело человека — да. Если оврага нет, бегите под самое низкое дерево, а лучше — в рощу. Более высокие деревья, а особенно стоящие особняком, в дождь проводят ток (диэлектрик — только сухая древесина). Проводником становится мокрый дуб, вязь и тополь, в меньшей мере — сосна и ель, еще меньше — береза и клен.

В горах

Быстро спустите на веревке поклажу на 20—25 м вниз и так же быстро уходите под отвес высотой не менее 5 м и с козырьком — не менее 2 м. Если отвеса нет, то спускайтесь вниз: чем ближе вы будете к подножию горы, тем меньше вероятность стать громоотводом для молнии. До камней старайтесь как можно меньше дотрагиваться: мокрыми они проводят ток.

Торопиться при спусках с глинистых холмов нужно крайне осторожно, чтобы не упасть — из всех грунтов наиболее ток проводит мокрая глина.

Если в горах (да и в другом месте для пикника/турпохода) вы разложили палатку, оставайтесь в ней: прорезиненная, обработанная силиконом или сшитая из плащевки, она — диэлектрик, как и каремат, на который стоит в палатке присесть. Правда, капли дождя стекающие по палатке, как и металлические крепежи, — проводники тока, потому, пока гроза не разбушевалась, быстро соорудите заземление: привяжите к самому верхнему металлическому креплению проволоку, а второй конец закопайте в землю.

В машине

В автомобиле пережидание грозы безопасно: он опирается о землю диэлектриком — резиной, а металлический корпус изнутри обшит материалами, не проводящими электричество. Но стоит отключить мобильный телефон (его использовать в грозу нельзя и при других дислокациях): он излучает электромагнитные волны. Если покрытие становится неважным (в грозу часто именно так и бывает) и человеку позвонят, то излучение усилиться, так как телефон увеличивает мощность сигнала, чтобы наладить связь с базовой станцией оператора. Потому молния может выбрать для разрядки ваш телефон.

На пляже

Уйдите (в обуви) от водоема минимум на 50 м (дальше — лучше), поскольку земля у берега влажна, и прячьтесь в помещение, овраг, рощу или палатку. Если гроза застала вас в лодке или катере, плывите к берегу — сейчас вы для молнии самый возвышенный над водой "предмет". Помните, что наибольший проводник — морская вода: движение заряженных частиц усиливается в соленой среде.

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Определяем опасность грозы

Узнать, насколько гроза далеко, можно по времени, которое разделяет вспышку и раскаты грома. Так, если пауза не больше одной секунды, то гроза максимум в радиусе 300 метров, три секунды — расстояние от вас до эпицентра грозы порядка 1 км, больше — не меньше 1500 м. Таким образом, если вы на открытой местности, а гроза не рядом, у вас есть время уйти от встречи с ней, двигаясь в сторону, противоположную скучиванию черных туч.

Страшен ли шар с неба

"До сих пор нет единого мнения о природе шаровой молнии, — говорит Ярослав Прыщенко. — Потому стоит ли ее бояться — вопрос также открытый. Есть версия, что шаровая молния — это галлюцинация. Ведь ее видели лишь единицы. Другая — это "продукт" молнии, и он был воспроизведен лабораторно. Первым это сделал небезызвестный Никола Тесла, сербский и американский изобретатель и физик. Он пропускал газы, что есть в воздухе (в частности гелий), через пространство с большой разностью электрических потенциалов, в результате чего они ионизировались и сжимались в яркий шар, который затем исчезал. В пользу "газовой" версии говорит еще тот факт, что шаровая молния, по словам очевидцев, через некоторое время вдруг растворялась в воздухе. Подобные шары получали также Георгий Бабат, советский электротехник и изобретатель, Петр Капица, советский физик, инженер, и Георг Пауер, немецкий ученый. Третья версия: шар — некая живая форма жизни — плазмоид, — появляющаяся перед тем, кто испытывает животный страх перед ней. Потому, если не получается не паниковать, при грозе закройте шторы и займитесь делом, требующим погружения в него с головой. Но чтобы это ни было, оно способно перемещаться при воздействии воздушных потоков. Потому при встрече с шаровой молнией что нужно сделать точно — замереть, чтобы не создавать движение воздуха".

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