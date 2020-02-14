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Уход за сухой кожей: три эффективных маски

Из продуктов, которые есть у всех в доме, можно приготовить отличное средство по уходу за лицом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:47
Домашние маски хорошо увлажняют сухую кожу
Домашние маски хорошо увлажняют сухую кожу
Фото: freepik.com

Обладательницам очень сухой кожи следует помнить о постоянном насыщении ее влагой. Именно поэтому незаменимы увлажняющие кремы — дневной и ночной. Не стоит пользоваться одной баночкой, ведь у временных средств различные эффекты и консистенция.

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"Дневной крем, более легкий и нежный, увлажняет кожу и защищает ее от агрессивного воздействия факторов окружающей среды, — рассказывает дерматолог-косметолог Дарья Пятковская. — Ночной крем, более густой, обладает явно выраженным эффектом увлажнения, а также он замечательно питает кожу лица".

Помимо обязательных кремов 2–3 раза в неделю следует делать специальные маски. Можно приобрести их в готовом виде, а можно приготовить самостоятельно. Но, помните, что все маски нужно наносить на хорошо очищенную кожу лица.

Банановая маска. Разомните спелый банан, смешайте с яичным желтком и 1 ч. ложкой оливкового масла. Нанесите на лицо на 20 минут, а потом смойте теплой водой. Такая маска смягчает кожу, насыщает ее влагой и не вызывает раздражения.

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Маска из семян льна. Залейте 1 ст. ложку семени льна стаканом кипяченой воды. Поставьте на медленный огонь и варите до образования негустой кашицы. Слегка остудите (попробуйте на запястье — маска должна быть теплой, но не горячей). Нанесите ее на лицо на 20 минут, а затем смойте прохладной водой. Такая маска устраняет шелушение, прекрасно увлажняет и смягчает сухую кожу лица.

Молочное умывание. Очистите кожу лосьоном или молочком для сухой кожи и умойтесь теплой водой. Затем нанесите на лицо очень теплый молочно-­водный раствор (соотношение 1:1). Дайте лицу подсохнуть, нанесите питательный крем и ложитесь спать. Утром кожа порадует вас своей нежностью и бархатистостью.

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