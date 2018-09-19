Украину неожиданно накроет метеоволна: ученые рассказали о последствиях

Медики рассказали, кому нужно быть на чеку

22 сентября Украину накроет метеоволна. Фото: depositphotos

22 сентября из-за возбужденной магнитосферы Земли Украину накроет метеоволна. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Здоровым людям опасаться нечего, а вот гипертоникам и людям с больным сердцем нужно необходимо поберечь себя.

Как отмечают медики, примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время магнитных бурь. Многие люди в эти дни ощущают дискомфорт и расстройства нервной системы. Такие явления также сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.

Врачи советуют больше ходить пешком, избегать конфликтных ситуаций, иметь под рукой необходимые лекарства и воздержаться от дальних поездок.

22 сентября нужно поберечь здоровье Скриншот: tesis.lebedev

Напомним, не так давно Землю накрыла сильнейшая магнитная буря. Кроме этого, медики рассказали, какие группы людей больше всего страдают от магнитных бурь.

О том, насколько мощный магнитный шторм надвигается на Украину, смотрите на видео ниже: