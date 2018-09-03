Украину в октябре накроют три вида смертельного вируса – ВОЗ

Вакцины будут доступны в аптеках, говорит Супрун

Смертельный вирус накроет Украину в октябре 2018 года. Фото: depositphotos

Сезон гриппа близко – он начнется с октября. Чтобы защитить себя и родных, нужно сделать профилактические прививки. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В Украине, по прогнозам World Health Organization (WHO), вероятно будут циркулировать:

вирус, подобный A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09;

вирус, подобный A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2)

вирус, подобный B / Colorado / 06/2017.

"Для эпидсезона 2018-2019 года в Украине ожидается наличие трех вакцин от гриппа. Одна из них уже зарегистрирована в Украине, другая завершила процесс специализированной экспертизы, материалы по третьей вакцине находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре", – пишет глава Минздрава.

Супрун утверждает, что вакцины будут доступны в аптеках в течение месяца, где их можно будет приобрести.

Вакцинация, кроме здоровья, защищает и кошелек: по разным оценкам, расходы на лечение гриппа или ОРВИ колеблются от 400 до 2700 гривен в зависимости от тяжести заболевания, а стоимость одной дозы вакцины, защищающей от гриппа на протяжении всего сезона, составляет около 200 гривен.

Пост Ульяна Супрун Скриншот

Ранее мы писали о том, что эпидемия гриппа и острых респираторных заболеваний наблюдалась и прошлой осенью, однако тогда эпидемиологический порог превышен не был.

Стоит напомнить о советах специалистов на время эпидемии гриппа и ОРВИ: медики дали рекомендации, которые позволят сэкономить на лекарствах.