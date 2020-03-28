"Україна вдома": врач-педиатр рассказала, как укрепить иммунитет ребенка и почему это важно

Главный совет для всей семьи: избегайте стресса

Врач-педиатр МОЗ Наталья Кундина в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", рассказала, как сформировать иммунитет ребенка, и могут ли лекарственные препараты помочь в этом.

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Как укрепить иммунитет ребенка Фото: Brytny.com/Unsplash

Наталья Кундина – врач-педиатр с почти 40-летним стажем, объясняет – формировать крепкий иммунитет надо начинать с детства и делать это ежедневно:

"Для меня, как для врача, иммунитет – это очень сложная система. Это повседневный труд всех, начиная с ребенка, родителей, врачей. И каждой клетки организма ребенка".

Основные правила для укрепления иммунитета у ребенка – это прежде всего правильная физическая нагрузка. А еще не следует забывать о сбалансированном питании.

"Если индекс массы тела у взрослого или у ребенка меньше или больше нормы, это указывает, что клетки иммунной системы менее активны в плане защиты от инфекционных заболеваний, – объясняет врач-педиатр МОЗ Наталья Кундина в программе "Ранок з Україною". – Надо употреблять мясо, каши, сезонные овощи и цитрусовые, но все должно быть сбалансировано".

Негативные эмоции ослабляют организм как взрослых, так и детей.

Для здоровья детей врач-педиатр Наталья Кундина также советует во время карантина соблюдать родителям правила "трех М" – мама, мультики и мандарины. А еще можно предложить малышу интересные упражнения для дыхания.

"Это то, что способствует насыщению кислородом крови, то, что способствует нормализации эмоциональной и физической сфер деятельности нашего организма", – комментирует представитель МОЗ.

Наталья Кундина Фото: пресс-служба

Бороться с инфекциями у малышей помогут еще и вакцинации – напоминают врачи.

"Вакцина позволяет сделать нам коллективный иммунитет. С другой стороны, они формируют конкретный иммунитет против конкретного инфекционного агента. Многие родители считают, что вакцина не нужна и можно один раз просто переболеть какой-то болезнью, но это риск для жизни ребенка", – рассказала Наталья Кундина в эфире телеканала "Украина".

Так же родителям следует консультироваться у врача касаемо ударной дозы витаминов или "стимуляторов иммунитета".

"Иммуностимуляторы, иммуномодуляторы – это лекарства, которые обладают побочным действием, которые имеют очень строгие показания. Иммунная система работает ежедневно, независимо от того, что сегодня мы выпили одну таблетку", – комментирует врач.

А еще один из главных советов врачей – избегать стресса. Ведь негативные эмоции ослабляют организм как взрослых, так и детей. Поэтому даже во время карантина следует настраиваться на позитив всей семьей.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Флешмоб #УкраїнаВдома, который с началом карантина запустил канал "Украина", объединяет украинцев в эти нелегкие времена, помогает услышать полезные советы, интересные идеи, слова поддержки, не опускать руки, понимать, что, находясь дома, мы спасаем друг друга, спасаем своих близких, спасаем нашу страну. Приобщиться к флешмобу может каждый, кто желает поделиться собственным опытом карантина.

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