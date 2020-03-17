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Укрепляем иммунитет: пять эффективных методов

Как помочь организму противостоять вирусам

Анна Педан
Сегодня, 13:02

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране врачи настоятельно рекомендуют любыми способами укреплять иммунитет. В том числе и всем известными, но не менее эффективными методами. Подробнее об укреплении иммунитета расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

1. Пейте горячие чаи с лимоном, имбирем, малиной, мелиссой, мятой, медом, облепихой, смородиной. Итальянские врачи советуют для предотвращения заражения коронавирусом пить побольше именно горячего чая. Есть версия, что высокие температуры способны убить вирус в ротоглотке до того, как он попадет в легкие.

2. Имбирь. В нем содержится огромное количество витаминов (С, Е, К), микроэлементов (марганец, медь), макроэлементов (кальций, калий) и аминокислот, которые укрепляют иммунитет. Европейские врачи тех стран, где сейчас бушует пандемия коронавируса, настоятельно рекомендуют добавлять имбирь в чаи и любые другие блюда. Рекомендуем вам такой вкусный рецепт: 1 лимон, 1 небольшой имбирь, мед. Лимон с имбирем измельчить блендером, перемешать, добавить мед по вкусу. Хранить смесь в холодильнике, добавлять в чай, кофе или горячую воду. Принимать такое средство не менее 3-х раз в день.

Как можно подхватить коронавирус. Смотрите в нашем сюжете:

3. Лимон. Если у вас нет аллергии на цитрусовые, то добавляйте лимон во все напитки. Выдавливайте сок лимона в салаты, добавляйте его в компоты. Можете разрезать лимон на дольки и положить в центре стола. Это будете своего рода мини-дезинфектор воздуха. Меняйте лимон на новый 2 раза в день.

4. Чеснок и лук. Эти продукты не являются лекарством от вирусов. Но они значительно повышают иммунитет и убивают некоторые бактерии. Доказано, что содержащийся в чесноке аллицин, устраняет некоторые бактерии лучше, чем антибиотики. А в луке есть фитонциды, которые являются мощным антисептиком. Но они начинают работать, если лук мелко измельчить. Поэтому добавляйте его в салаты, супы, мясные блюда. Или просто ешьте вприкуску с борщом.

Лук и чеснок укрепляют иммунитет, если их измельчить
Лук и чеснок укрепляют иммунитет, если их измельчить
Фото: freepik.com

5. Масло чайного дерева. Это очень сильный природный антибиотик. Можно капать масло чайного дерева в аромалампу, если она у вас есть. Если нет, то налейте в блюдце горячую воду и добавьте пару капель концентрированного масла. Если делаете антисептик дома, то в смесь спирта, глицерина и перекиси можно также добавить 1-2 капли чайного дерева.

Напомним, ранее мы уже писали, как сделать антисептик в домашних условиях.

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