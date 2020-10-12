Укрепляет работу сердца и чистит сосуды: какими еще свойствами обладает самый полезный орех в Украине

У грецкого ореха даже перепонка лечебная – из нее изготавливают настойки

Укрепить работу сердца и почистить сосуды можно даже без помощи врачей. Для этого необходимо просто ввести в свой рацион грецкий орех, говорят ученые. Какими полезными свойствами обладают эти орехи и сколько их можно есть, рассказал "Сегодня" диетолог Александр Кущ.

Сюжет Татьяны Лазарчук и Руслана Кузьгова Видео: Сегодня

Грецкий орех – это настоящий клад витаминов. Его считают самым полезным из всех орехов, растущих в Украине. По словам диетолога Александра Куща, одно из наиболее принципиальных достоинств грецкого ореха – это наличие полезных полинасыщенных жирных кислот, так называемых Омега 3, Омега 6.

Плоды ореха можно будет собирать только через две недели. А вот когда они еще совсем молодые – из них можно варить варенье. Но сейчас уже поздно, ведь скоро будут доставать уже саму середину. Если ядро ​​при расколе повредится, то мелкие детали пойдут на ореховое масло, а вот твердая скорлупа послужит отоплением.

Аграрий и руководитель сельскохозяйственных предприятий Юрий Кириченко говорит, что сейчас можно измельчить скорлупу и сделать из нее брикеты. Это очень сильный энергетичный продукт, которым можно отапливать помещение.

Интересно, что и перепонка ореха лечебная, из нее изготавливают настойки, лечат почки, кишечник и гастриты. И вообще грецкий орех обладает множеством полезных свойств, говорят врачи.

Молоко из орехов довольно жирное Фото: Depositphotos

По словам диетолога, наличие полезных полинасыщенных жирных кислот, так называемых Омега 3, Омега 6, которых в грецких орехах в избытке, позволяет делать из него масло и различные косметические средства. Железо поможет побороть анемию. Калий с магнием улучшит работу сердца и сосудов. А высокое содержание йода наладит работу щитовидной железы.

Но принимать грецкие орехи, напоминают медики, необходимо осторожно.

"Орехи, при всей их пользе, это достаточно тяжелый продукт, в первую очередь тяжелый для нашей поджелудочной железы, потому что там очень большое количество белка. К слову сказать, белка, там столько же, сколько и в мясе", – пояснил диетолог.

Поэтому в день можно съедать не более четырех орехов. И лучше запивать водой, так плоды лучше усваиваются в организме.

Тем временем гастроэнтеролог развенчала популярный миф о похудении с помощью сала.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться