Улучшает память и очищает кожу: Ульяна Супрун рассказала, чем какао полезно для здоровья
Натуральный какао-порошок несет массу преимуществ для здоровья
Ароматное и теплое какао – неизменный атрибут осенне-зимних вечеров. Но не все знают, что правильно приготовленное какао имеет большую пользу для здоровья, говорит глава Минздрава Украины Ульяна Супрун.
И.о. министра здравоохранения сообщила в своем Facebook, что какао – хороший источник белков, калия и цинка, а также клетчатки, железа, магния, фосфора и других питательных веществ. Она также рассказала о других полезных свойствах этого напитка.
Помогает предотвратит болезни сердца и сосудов
Какао снимает воспаление, нормализует уровень холестерина и сахара в крови. Эти свойства потенциально уменьшают риск появления сердечно-сосудистых болезней и инсульта.
Какао обладает антиоксидантным действием
Напиток содержит соединения, которые помогают защитить организм от влияния свободных радикалов. Благодаря этому эффекту какао также защищает сердечно-сосудистую систему.
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Способно улучшать улучшать когнитивные навыки
Полифенолы, которые входят в состав какао, могут снизить риск развития нейродегенеративных процессов. Благодаря увеличению эластичности сосудов, улучшается кровоток и кровоснабжение мозга.
Какао не провоцирует появление акне, несмотря на распространенное мнение
Если регулярно употреблять какао или добавлять его в маски для лица, антиоксиданты, который входят в состав порошка, эффективно защищают кожу от вредного влияния ультрафиолета и предотвращают старение, .
Как потреблять какао, чтобы получить максимальную пользу для здоровья:
- Выбирайте качественное какао, в котором нет сухого молока, сахара или других примесей.
- Какао полезно употреблять не только как напиток. Его можно добавлять в каши и пудинги, смузи, домашние конфеты и энергетические батончики из бананов, фиников и орехов.
- Европейская организация по пищевой безопасности советует употреблять ежедневно по крайней мере 2,5 грамма какао-порошка или 10 г черного несладкого шоколада.
Напомним, ранее мы делились рецептом самого вкусного горячего шоколада и писали о полезных свойствах этого напитка.
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