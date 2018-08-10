Ульяна Супрун назвала привычку, которая продлевает жизнь на три года

Глава Минздрава посоветовала делать это каждый день

Ульяна Супрун рассказала, как продлить жизнь. Фото: pixabay

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая ранее назвала главного "убийцу" здоровья, рассказала об эффективности бега для продления жизни и борьбы со многими болезнями.



"Хорошая новость для бегунов! Исследователи, которые анализировали образ жизни более 55 тысяч человек в течение 15 лет, определили – регулярные пробежки продлевают жизнь на три года", – написала она на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, подобный эффект возникает благодаря тому, что бег дает кардионагрузки, которые нужны для здоровья сердца. При этом не обязательно двигаться на длинные километры.

"Минимальная полезная доза физической активности вас приятно удивит. Бегайте в течение 5-10 минут ежедневно в комфортном для вас темпе и это уже сработает! Впрочем, если можете – бегайте больше. По бегу есть различные исследования, но почти в каждом цифры впечатляют: для людей, которые регулярно бегают, риск смерти от сердечных приступов и инсультов снижался на 45%, а преждевременной смертности – на 30%", – добавила она.

Супрун также назвала физическую активность таблеткой от многих заболеваний и профилактикой избыточного веса. К тому же, чем ниже ее уровень, тем выше риск смертности по любой причине.

"Именно малоподвижный образ жизни является причиной около 9% преждевременных смертей среди населения всего мира. Он занимает четвертое место после курения, диабета и высокого давления. Поэтому старайтесь всю жизнь проводить в движении. Любая минимальная, но регулярная физическая активность, очень полезна для здоровья", – резюмировала она.

Напомним, Супрун развенчала популярный миф: что можно пить в жару. Кроме этого, мы писали, что украинцам массово ставят несуществующий диагноз – Супрун.

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