Ульяна Супрун назвала самый важный напиток для здоровья

Также глава Минздрава развеяла основные мифы об этом напитке

Пейте воду. Фото: Depositphotos

Главный напиток в жизни человека – вода – очень полезна, но только в том случае, когда вы выпиваете дневную норму, в которой нуждается ваш организм. А вот насчет преимуществ для здоровья избыточного ее количества нет никаких научно подтвержденных доказательств. Миф о восьми стаканах воды в день, по словам и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун, как раз один из таких.

На своей странице в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения отметила, что единых норм потребления жидкости не может быть, ибо это зависит от многих факторов, которые следует рассматривать в каждом конкретном случае. Например, наша пища, съеденная в течение дня, погода, одежда, работа кишечника, лактация и тому подобное.

"Универсальный совет – пейте, когда вы чувствуете жажду. Организм здорового человека устроен таким образом, что всегда даст знать о необходимости попить. Просто помните, что когда занимаетесь спортом или вам очень жарко – пить надо чаще", – подчеркнула Супрун.

По ее словам, напоминать о питье следует пожилым людям и детям, потому что они хуже различают сигналы тела о жажде. Кроме того, в теле детей содержится больше воды, чем в теле взрослых, а еще они больше двигаются. Также врач может посоветовать вам пить больше воды, если этого требует ваше лечение. Например, если у вас камни в почках, инфекция мочевыводящих путей или диарея.

"Если же вы часто ощущаете сухость во рту – это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем или быть связанным с приемом лекарств. Непременно проконсультируйтесь с врачом, чтобы найти его первопричину и при необходимости пройти лечение", – подытожила Ульяна Супрун.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульян Супрун дала советы украинцам, как уберечь себя от отравления грибами, а также рассказала о влиянии сладкого на организм человека. По ее словам, сочетание сахара, белой муки, масла и транс-жиров могут способствовать появлению сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых видов рака.