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Ульяна Супрун опровергла миф о "чудодейственных" свойствах ноотропов

Глава Минздрава рассказала, что на самом деле стимулирует мозг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Ноотропы не принесут никакой пользы
Ноотропы не принесут никакой пользы
Фото: freepik.com

Ноотропные препараты – это средства, которые якобы активизируют обмен веществ в нервных клетках и улучшают мыслительные процессы. Их употребляют, чтобы улучшить память, позволить мозгу работать "на полную" и ускорить мышление. Но действуют ли они на самом деле?

"Практически все ноотропы – это простые пищевые добавки, то есть смеси витаминов, липидов, антиоксидантов и растительных веществ, которые тем или иным образом связанные со здоровьем мозга", – уверяет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Такие препараты имеют ряд побочных эффектов. Среди них – психозы, суицидальные мысли, нарушения ритма, кардиомиопатии, внезапная сердечная смерть, инфаркт миокарда, гепатотоксичность. В то же время они могут вызвать зависимость. Никакие международные протоколы не рекомендуют употребление таких препаратов здоровым людям", – подчеркнула глава украинского Минздрава.

Среди других "ноотропов", которые часто применяют, чтобы иметь больше энергии и сил – кофеин. Но употреблять кофеин следует осторожно, ведь для некоторых людей (кто медленно его разрушает и у кого от кофе болит сердце и бессонница) он может быть опасным, особенно в высоких дозах.

Здоровый сон поможет улучшить работу мозга
Здоровый сон поможет улучшить работу мозга
Фото: freepik.com

А чтобы стимулировать мозг без вреда для здоровья, Ульяна Супрун советует следующее:

Полноценный сон. Во сне появляются новые нейронные связи и укрепляются нейронные сети, а это нужно для формирования памяти.

Правильное питание. Ученые советуют обязательно потреблять жирную рыбу, орехи, яйца, нерафинированные злаки и много свежих овощей. Помните, что сладкая и жирная пища дает временное удовольствие, но позже делает нас слабыми и сонливыми.

Движение и физическая активность. Ученые указывают, что ограничение калорий и занятия спортом "запускают" работу мозга. Также от занятий спортом выделяются эндорфины, серотонин, дофамин и эндоканнабионоиды – соединения, улучшающие настроение.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезны прогулки для здоровья.

Смотрите видео с рецептами здорового сна от украинских звезд:

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Источник: Сегодня
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