Ульяна Супрун рассказала, как хранить и принимать таблетки, чтобы не навредить здоровью

Глава Минздрава Ульяна Супрун посоветовала украинцам читать инструкции по хранению и не принимать поврежденные препараты

Как принимать лекарства Фото: freepik.com

Лекарства могут стать неэффективными, если хранятся неправильно. Об этом на странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Если у вас дома есть лекарственные средства или вы принимаете таблетки, следует придерживаться важных правил:

Внимательно следить за хранением препаратов;

Всегда читать инструкцию;

При приеме лекарственных препаратов четко соблюдать инструкции врача;

Если лекарства повреждены – ни в коем случае их не принимать;

Хранить аптечку подальше от детей.

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"Это вроде общеизвестные вещи, которые знают все. Но все равно есть случаи, когда из-за неправильного хранения лекарства становятся недейственными, люди сами заканчивают прием препаратов несмотря на рекомендации врача, решают пить больше лекарств, чтобы лучше подействовало или запивают препараты теплым пивом.

Помните, что от правильного приема и хранения лекарств зависит эффективность лечения и ваша безопасность!", – говорит Супрун.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, почему нельзя есть грейпфруты, если вы принимаете лекарства. Глава Минздрава также рассказала, почему нельзя назначать себе антибиотики.

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