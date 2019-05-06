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Ульяна Супрун рассказала, почему нельзя слепо доверять советам фитнес-блогеров

Восемь из девяти блогеров дают вредные рекомендации по питанию и фитнесу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:50
Советы фитнес-блогеров могут быть вредными
Советы фитнес-блогеров могут быть вредными
Фото: freepik.com

Исследователи Университета Глазго выяснили, что только один из девяти блогеров, рассказывающих о здоровом образе жизни, делится достоверной информацией. Об этом сообщила глава украинского Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Специалисты проанализировали данные, которые публиковали девять британских инфлюэнсеров, аккаунты которых посвящены питанию и спорту и имеют более 80 тысяч подписчиков хотя бы в одной соцсети.

Что же оказалось не так с популярными блогами?

  • Большинство из них высказывали свое мнение как факт;
  • Их советы не соответствовали критериям здорового питания;
  • Они не сообщали, что некоторые продукты могут быть опасны для здоровья;
  • Блогеры не предоставляли достоверных источников информации.

Блогеры часто дают вредные советы
Блогеры часто дают вредные советы
Фото: Depositphotos

"Сейчас трудно оценить, какие последствия повлекло распространение советов из этих блогов. Понятно точно, что авторы будут пытаться защитить свое право на свободу слова и свободное распространение информации. Впрочем, это никак не нивелирует факта распространения лжи и нелепостей", – сказала Ульяна Супрун.

Результаты этого исследования – очередное подтверждение того, насколько важно критически относиться к любой информации. Особенно той, что касается здоровья.

Некоторые суперфуды могут быть опасны для здоровья
Некоторые суперфуды могут быть опасны для здоровья
Фото: Pixabay

Фактически любой человек без надлежащей квалификации может создать ресурс о здоровье, писать в нем собственные советы и распространять для широкой аудитории. Так что многие люди ищут информацию о здоровье онлайн, а блоги имеют большие охваты – это очень опасно.

"Чтобы уберечься от этого, нужно максимально популяризировать научный подход при поиске ресурсов. В куче материалов о здоровом образе жизни, лечении и профилактике болезней можно найти очень много информационного мусора. Если на него напасть и довериться, можно потерять много времени, денег и навредить своему здоровью. Будьте внимательны!", – предостерегла и.о. министра здравоохранения.

Напомним, ранее мы рассказывали, как научиться засыпать под музыку. "Сегодня" также писали, чем опасен сахар для здоровья.

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Источник: Сегодня
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