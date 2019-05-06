Ульяна Супрун рассказала, почему нельзя слепо доверять советам фитнес-блогеров
Восемь из девяти блогеров дают вредные рекомендации по питанию и фитнесу
Исследователи Университета Глазго выяснили, что только один из девяти блогеров, рассказывающих о здоровом образе жизни, делится достоверной информацией. Об этом сообщила глава украинского Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
Специалисты проанализировали данные, которые публиковали девять британских инфлюэнсеров, аккаунты которых посвящены питанию и спорту и имеют более 80 тысяч подписчиков хотя бы в одной соцсети.
Что же оказалось не так с популярными блогами?
- Большинство из них высказывали свое мнение как факт;
- Их советы не соответствовали критериям здорового питания;
- Они не сообщали, что некоторые продукты могут быть опасны для здоровья;
- Блогеры не предоставляли достоверных источников информации.
"Сейчас трудно оценить, какие последствия повлекло распространение советов из этих блогов. Понятно точно, что авторы будут пытаться защитить свое право на свободу слова и свободное распространение информации. Впрочем, это никак не нивелирует факта распространения лжи и нелепостей", – сказала Ульяна Супрун.
Результаты этого исследования – очередное подтверждение того, насколько важно критически относиться к любой информации. Особенно той, что касается здоровья.
Фактически любой человек без надлежащей квалификации может создать ресурс о здоровье, писать в нем собственные советы и распространять для широкой аудитории. Так что многие люди ищут информацию о здоровье онлайн, а блоги имеют большие охваты – это очень опасно.
"Чтобы уберечься от этого, нужно максимально популяризировать научный подход при поиске ресурсов. В куче материалов о здоровом образе жизни, лечении и профилактике болезней можно найти очень много информационного мусора. Если на него напасть и довериться, можно потерять много времени, денег и навредить своему здоровью. Будьте внимательны!", – предостерегла и.о. министра здравоохранения.
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