Ульяна Супрун рассказала, почему стоит есть бобовые

И.о министра здравоохранения привела много убедительных доказательств

Чечевицу назвали самой полезной Фото: pixabay.com

Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун посоветовала разнообразить свой рацион и включить в него блюда из бобовых.

"Люди, регулярно употребляющие бобовые, имеют на треть ниже риски появления диабета 2-го типа", – заявила и.о. министра здравоохранения Украины.

Результаты многих исследований показали, что соблюдение диеты, богатой бобовыми, связано не только с предотвращением диабета, но и с более низким риском появления ожирения, высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина, болезней сердца и инсульта.

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"Если вы к этому не потребляли много бобовых – стоит увеличивать их количество в рационе постепенно. За счет высокого содержания клетчатки они способны вызвать вздутие и боль в животе", – посоветовала Ульяна Супрун.

Чтобы получать максимальную пользу от бобовых без дискомфорта для организма, вам следует:

Перед приготовлением их нужно замачивать и несколько раз промывать водой. Это поможет избавиться от короткоцепочечных углеводов, которые плохо всасываются в кишечнике и способствуют образованию газов. Не сочетайте бобовые с другими продуктами, которые могут вызвать вздутие, например, капустой. Для лучшей биодоступности железа лучше готовить бобовые с томатом или лимоном.

Напомним, ранее мы писали, кому полезно есть фасоль. Мы также делились рецептом итальянского супа минестроне с фасолью.

Смотрите видео, как приготовить полезный бобовый завтрак: