Ульяна Супрун рассказала, стоит ли участвовать в "марафонах похудения"
Экстремальное похудение может быть опасным для здоровья
"Чем ближе лето, тем больше людей стремится прийти в форму и похудеть. Многие решаются на так называемые "марафоны похудения" – неделю-две интенсивного похудения благодаря строгой диете и тренировкам. Конечно, поддерживать здоровый вес необходимо, но достичь желаемого результата стоит методами, которые не вредят здоровью", – написала Ульяна Супрун в своем Facebook.
"Строгие диеты, ограничивающие дневное потребление калорий до 800-1000, часто запрещают жиры и углеводы и одновременно сопровождаются интенсивными тренировками. Такой режим действительно ведет к стремительному похудению. В то же время человек испытывает сильный дефицит калорий и тело должно расходовать запасы жира. На английском такие диеты называют сrash diets, то есть разрушительные", – добавила и.о. министра здравоохранения.
Чем опасны "марафоны похудения"
- Слабость и головокружение. Когда мы худеем, из запасов подкожного жира образуются так называемые кетоновые тела, которые мозг потребляет как источник энергии. Этот процесс называется кетогенез. То есть диета не приведет к голоданию мозга – за несколько дней запустится кетогенез, и мозг получит пищу. Это даже может сопровождаться состоянием эйфории – так действуют кетоновые тела на мозг. Но если не хватает углеводов, тренировки будут изнурительными.
- Потеря мышц. Дефицит углеводов и белков приводит к потере мышц, ведь аминокислоты мышц – это более "легкий" источник энергии, чем жир.
- Дефицит микроэлементов. Нам нужны калий, кальций, железо, цинк, марганец, селен и многие другие микроэлементы, которые можно получить только из полноценного разнообразного рациона, содержащего сложные углеводы, белок и жиры различного происхождения и овощи, фрукты и ягоды. Дефицит микроэлементов становится ощутимым в случае длительной строгой диеты.
- Увеличение риска преждевременной смерти и смерти вследствие сердечно-сосудистых заболеваний - одно из возможных последствий колебания веса в среднем возрасте.
- Камни в желчном пузыре. Почти каждый четвертый человек, который регулярно сидит на строгих диетах, получает впоследствии камни в желчном.
- Риск набрать вес впоследствии. Вес действительно сильно прыгает за нарушения регуляции аппетита. Пока человек на строгой диете, в теле растет уровень гормона грелина, который постоянно увеличивает чувство голода. Поэтому все мысли только и о еде. В то же время, становится меньше гормона лептина, который сообщает о том, что мы наелись. После "марафона похудения" гормоны заставляют нас переедать. Кстати, их баланс также нарушается вследствие нехватки сна. Поэтому ожирение – распространенное следствие периодических строгих диет.
Однако, если "марафон похудения" означает информационную и психологическую поддержку со стороны квалифицированного врача, тренера, формирования здорового сбалансированного рациона и привычки тренироваться, то он может быть достойным внимания.
"Лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья, это найти те рацион и режим тренировок, которые вам комфортны и которые вы сможете поддерживать всю жизнь, а не только две изнурительные недели", – говорит Ульяна Супрун.
Поэтому если хотите похудеете – подходите к этому разумно. Для начала вы можете:
- Отказаться от бесполезных сладостей, добавления сахара к чаю и кофе, сладких напитков и алкоголя.
- Есть меньше жареного, но больше тушеного и отварного, а также приготовленного в микроволновке. Тогда ваш рацион "похудеет" на несколько сотен килокалорий без вреда для здоровья.
- Есть все, что вы любите, но в меньшем количестве.
- Быть более активными – выходить на прогулки и легкие пробежки.
- Полноценно спать. Именно здоровый сон восстанавливает баланс лептина и грелина и утоляет чувство голода, а также уменьшает тревожность. Меньше тревожность = меньше заедания стресса.
"Если есть постоянные проблемы с весом – это повод обратиться к семейному врачу. Вполне вероятно, что причина набора веса не только в образе жизни, рационе или недостатков движения", - советует Супрун.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.
Смотрите видео, почему Ульяна Супрун пропагандирует средиземноморскую диету:
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