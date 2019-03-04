Ульяна Супрун рассказала, стоит ли участвовать в "марафонах похудения"

Экстремальное похудение может быть опасным для здоровья

"Марафоны похудения" особенно популярны весной Фото: freepik.com

"Чем ближе лето, тем больше людей стремится прийти в форму и похудеть. Многие решаются на так называемые "марафоны похудения" – неделю-две интенсивного похудения благодаря строгой диете и тренировкам. Конечно, поддерживать здоровый вес необходимо, но достичь желаемого результата стоит методами, которые не вредят здоровью", – написала Ульяна Супрун в своем Facebook.

"Строгие диеты, ограничивающие дневное потребление калорий до 800-1000, часто запрещают жиры и углеводы и одновременно сопровождаются интенсивными тренировками. Такой режим действительно ведет к стремительному похудению. В то же время человек испытывает сильный дефицит калорий и тело должно расходовать запасы жира. На английском такие диеты называют сrash diets, то есть разрушительные", – добавила и.о. министра здравоохранения.

Чем опасны "марафоны похудения"

Слабость и головокружение. Когда мы худеем, из запасов подкожного жира образуются так называемые кетоновые тела, которые мозг потребляет как источник энергии. Этот процесс называется кетогенез. То есть диета не приведет к голоданию мозга – за несколько дней запустится кетогенез, и мозг получит пищу. Это даже может сопровождаться состоянием эйфории – так действуют кетоновые тела на мозг. Но если не хватает углеводов, тренировки будут изнурительными.

Когда мы худеем, из запасов подкожного жира образуются так называемые кетоновые тела, которые мозг потребляет как источник энергии. Этот процесс называется кетогенез. То есть диета не приведет к голоданию мозга – за несколько дней запустится кетогенез, и мозг получит пищу. Это даже может сопровождаться состоянием эйфории – так действуют кетоновые тела на мозг. Но если не хватает углеводов, тренировки будут изнурительными. Потеря мышц. Дефицит углеводов и белков приводит к потере мышц, ведь аминокислоты мышц – это более "легкий" источник энергии, чем жир.

Дефицит углеводов и белков приводит к потере мышц, ведь аминокислоты мышц – это более "легкий" источник энергии, чем жир. Дефицит микроэлементов. Нам нужны калий, кальций, железо, цинк, марганец, селен и многие другие микроэлементы, которые можно получить только из полноценного разнообразного рациона, содержащего сложные углеводы, белок и жиры различного происхождения и овощи, фрукты и ягоды. Дефицит микроэлементов становится ощутимым в случае длительной строгой диеты.

Нам нужны калий, кальций, железо, цинк, марганец, селен и многие другие микроэлементы, которые можно получить только из полноценного разнообразного рациона, содержащего сложные углеводы, белок и жиры различного происхождения и овощи, фрукты и ягоды. Дефицит микроэлементов становится ощутимым в случае длительной строгой диеты. Увеличение риска преждевременной смерти и смерти вследствие сердечно-сосудистых заболеваний - одно из возможных последствий колебания веса в среднем возрасте.

и смерти вследствие сердечно-сосудистых заболеваний - одно из возможных последствий колебания веса в среднем возрасте. Камни в желчном пузыре. Почти каждый четвертый человек, который регулярно сидит на строгих диетах, получает впоследствии камни в желчном.

Почти каждый четвертый человек, который регулярно сидит на строгих диетах, получает впоследствии камни в желчном. Риск набрать вес впоследствии. Вес действительно сильно прыгает за нарушения регуляции аппетита. Пока человек на строгой диете, в теле растет уровень гормона грелина, который постоянно увеличивает чувство голода. Поэтому все мысли только и о еде. В то же время, становится меньше гормона лептина, который сообщает о том, что мы наелись. После "марафона похудения" гормоны заставляют нас переедать. Кстати, их баланс также нарушается вследствие нехватки сна. Поэтому ожирение – распространенное следствие периодических строгих диет.

Однако, если "марафон похудения" означает информационную и психологическую поддержку со стороны квалифицированного врача, тренера, формирования здорового сбалансированного рациона и привычки тренироваться, то он может быть достойным внимания.

Изнурительные тренировки и строгие диеты вредят здоровью Фото: Pixabay

"Лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья, это найти те рацион и режим тренировок, которые вам комфортны и которые вы сможете поддерживать всю жизнь, а не только две изнурительные недели", – говорит Ульяна Супрун.

Поэтому если хотите похудеете – подходите к этому разумно. Для начала вы можете:

Отказаться от бесполезных сладостей, добавления сахара к чаю и кофе, сладких напитков и алкоголя.

Есть меньше жареного, но больше тушеного и отварного, а также приготовленного в микроволновке. Тогда ваш рацион "похудеет" на несколько сотен килокалорий без вреда для здоровья.

Есть все, что вы любите, но в меньшем количестве.

Быть более активными – выходить на прогулки и легкие пробежки.

Полноценно спать. Именно здоровый сон восстанавливает баланс лептина и грелина и утоляет чувство голода, а также уменьшает тревожность. Меньше тревожность = меньше заедания стресса.

"Если есть постоянные проблемы с весом – это повод обратиться к семейному врачу. Вполне вероятно, что причина набора веса не только в образе жизни, рационе или недостатков движения", - советует Супрун.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

Смотрите видео, почему Ульяна Супрун пропагандирует средиземноморскую диету:

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