Ульяна Супрун разрешила выносить больных ногами вперед

Глава Минздрава призвала украинцев не верить в приметы

Больных можно выносить ногами вперед. Фото: depositphotos

Глава украинского Минздрава Ульяна Супрун удивила своих подписчиков в Facebook очередным развенчанием медицинского мифа. На этот раз врач рассказала о плохой примете, что якобы ни в коем случае нельзя при госпитализации пациента перевозить на каталке или носилках ногами вперед (ибо так "выносят покойника"). И.о. министра здравоохранения считает, что можно.

"Во всех международных протоколах, где речь идет о госпитализации пациента на каталке или носилках, есть только одна рекомендация — транспортировать человека вперед ногами, – пишет Супрун. – Эта рекомендация указана почти во всех гайдлайнах или базовой литературе и касается транспортировки пациентов как к зданию больницы, так и внутри".

По словам чиновника, такой способ транспортировки снижает риск травмирования человека, ведь медики часто двигают каталку очень быстро и могут задевать ею стены, мебель или другие предметы. Кроме того, такая позиция помогает самому пациенту видеть направление, куда его везут.

"Во всем мире перевозить пациентов ногами вперед — устоявшаяся практика", – резюмировала Ульяна Супрун.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульян Супрун дала советы украинцам, как уберечь себя от отравления грибами, а также рассказала о влиянии сладкого на организм человека. По ее словам, сочетание сахара, белой муки, масла и транс-жиров могут способствовать появлению сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых видов рака.