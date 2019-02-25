Ульяна Супрун развеяла миф про витамин С

И.о. министра здравоохранения сделала очередное заявление

Супрун рассказала о пользе витамина С Фото: Pixabay

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook заявила, что польза витамина С для лечения простуд преувеличена, а получить его можно не только из лимонов.

"Польза витамина С для лечения простуд, "улучшение самочувствия" – это еще один миф, даже фейк, и создал его в 1970-е двукратный нобелевский лауреат Лайнус Полинг, открыватель витамина С. Полинг написал несколько бестселлеров, которые преувеличили свойства аскорбиновой кислоты и распространил этот фейк миром", – написала Супрун.

По ее словам, позже независимые исследования не подтвердили тезисы о пользе витамина С в лечении простуды. Так, и.о. министра здравоохранения утверждает, что в день взрослым нужно принимать 75-90 мг витамина С – в случае передозировки у мужчин вдвое повышается риск образования камней в почках.

"А потребление более двух граммов витамина С в сутки может вызвать тошноту, диареи, рвоты, изжоги, головной боли и бессонницы", – добавила она.

По словам Супрун, утверждение, что больше всего витамина С содержится в лимонах, также является мифом.



И.о. министра утверждает, что лучшим источниками витамина С являются шиповник, сладкий и острый перец, брокколи, брюссельская капуста, смородина и киви, пишет она.

"Витамин С участвует в образовании коллагена и восстановлении соединительной ткани, кожи и костей, и улучшает усвоение железа из растительных продуктов. Мы не способны образовывать витамин С, и должны его получать из еды. Когда под рукой разнообразия других овощей, фруктов и зелени, нет нужды есть экстра дозы аскорбиновой кислоты или лимонов ", – добавила она.

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