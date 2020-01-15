Урохолум: инструкция, показания, способ применения

Препарат, который применяют при заболеваниях почек и мочеполовой системы

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Урохолум – комплексный лекарственный препарат, содержащий активные компоненты растительного происхождения. Эфирные масла и другие биологически активные вещества, входящие в состав растительных экстрактов препарата Урохолум, стимулируют циркуляцию крови в тканях почек и печени, а также способствуют снижению интенсивности воспалительного процесса мочевыводящих путей. Урохолум обладает некоторой диуретической и желчегонной активностью, оказывает бактерицидное действие и улучшает тонус гладкомышечного слоя верхних отделов мочевыводящих путей, а также гладких мышц желчного пузыря.

Кроме того, активные компоненты препарата Урохолум обладают антиазотемическим действием (за счет стимуляции выведения мочевины и мочевой кислоты) и способствуют выведению конкрементов и песка из почек, желчного и мочевого пузыря.

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Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 мл препарата содержит водно-спиртовой экстракт (1:1) (экстрагент-этанол 40 %) из смеси: моркови дикой плодов (Dauci carotae fructus) 200 мг, ортосифона тычиночного листья (Orthosiphonis staminei folia) 180 мг, спорыша травы (Polygoni avicularis herba) 150 мг, кукурузы столбиков с рыльцами (Zeae maydis styli cum stigmatis) 120 мг, бузины черной цветков (Sambuci nigrae flores) 100 мг, хвоща травы (Equiseti herba) 100 мг, хмеля шишек (Lupuli flos) 50 мг, березы почек (Betulae gemmae) 50 мг, зверобоя травы (Hyperici herba) 40 мг, мяты листьев (Menthae piperitae folia) 10 мг;

Вспомогательные вещества: кроме экстрагента, отсутствуют.

Выпускается во флаконах темного стекла с полимерным дозатором по 25 или 40 мл, в картонной упаковке вложен 1 флакон.

Основные физико-химические свойства: жидкость темно-коричневого цвета со специфическим ароматным запахом. При хранении допускается образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые в урологии. Код АТС G04B D.

Показания

В составе комплексной терапии острых и хронических заболеваний (неспецифической инфекции) мочевыводящих путей (цистит, уретрит) и почек (пиелонефрит), хронических неинфекционных заболеваний почек (нефрит, нефроз); мочекаменная, почечнокаменная болезнь и солевой диатез (профилактика образования конкрементов, в т.ч. после их удаления); хронический холецистит, дискинезия желчевыводящих путей.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Изменение реологических свойств крови, обтурационная желтуха.

Фармакокинетика. Нет данных.

Применение

Взрослые и дети в возрасте ≥12 лет — по 10–20 капель, разведенных в небольшом количестве воды, 3 р/сут перед едой. Продолжительность курса терапии зависит от тяжести течения заболевания, а также от характера сопутствующего лечения и составляет от 5 сут до 1 мес. В случае необходимости возможно повторение курса терапии.

Перед применением взболтать, поскольку при хранении возможно образование осадка.

Особенности применения

С осторожностью применять у пациентов с желудочно-пищеводным рефлюксом (из-за возможного возникновения и/или усиления изжоги).

Не использовать препарат, если диаметр камней превышает 3 мм.

Рекомендуется соблюдать осторожность, назначая препарат Урохолум пациентам, страдающим гиперкоагуляцией различного генеза.

Применение в период беременности или кормления грудью. Капли Урохолум не назначают беременным женщинам, а также женщинам с подозрением на беременность. При приеме пероральных капель Урохолум женщинам репродуктивного возраста рекомендуется использовать надежные средства контрацепции.

В период лактации прием препарата Урохол возможен только при условии прерывания грудного вскармливания.

Дети. Препарат не применяется у детей возрастом до 12 лет

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. В период терапии пероральными каплями Урохолум не следует водить автомобиль или управлять потенциально небезопасными механизмами (в связи с возможностью развития головокружения и снижения концентрации внимания).

Побочные эффекты

При применении препарата Урохолум в рекомендованных дозах риск развития нежелательных эффектов незначителен. Однако нельзя исключать возможность развития головокружения, боли в эпигастральной области, рвоты, тошноты и нарушений пищеварения в период приема пероральных капель Урохолум.

У пациентов с гиперчувствительностью возможно развитие кожных аллергических реакций.

Активные компоненты препарата Урохолум могут вызывать развитие фотосенсибилизации, поэтому в период приема пероральных капель следует избегать влияния ультрафиолетовых лучей (в том числе не рекомендуется принимать солнечные ванны и посещать солярий при приеме препарата).

Взаимодействия. Не установлено.

Урохолум и алкоголь. Не рекомендован одновременный прием препарата и алкоголя.

Передозировка

Применение высоких доз препарата Урохолум может привести к развитию нарушений пищеварения. Кроме того, при передозировке капель Урохолум возможно появление тошноты и головокружения.

При передозировке, как правило, назначают прием большого количества теплой жидкости. В случае необходимости назначают симптоматическую терапию и прием энтеросорбентных средств.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ООО "ГКП"Фармацевтическая фабрика".

Цена. Урохолум 40 мл от 90 до 95 грн.

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