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"Каждый день можно не есть": Ульяна Супрун рассказала о пользе супов

Глава Минздрава заявила, что польза супов не доказана научно

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:19

Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook очередной пост, в котором рассказала украинцам о пользе супов. Глава Минздрава назвала несколько причин, почему нужно есть это популярное в Украине блюдо:

"Суп – идеальный вариант для сохранения питательных веществ. Жиры, которые есть в супе, способствуют лучшему усвоению растительных пигментов каротиноидов. Это – про-витамин А, необходимый для здоровья зрения, кожи и иммунитета. Борщ полезен еще и тем, что имеет кислую среду, в которой витамины сохраняются лучше", – пишет врач.

Также Ульяна Супрун добавила, что хорошо увлажненная еда лучше переваривается в организме.

"В идеале, суп должен быть не очень жирный, и готовить его следует без жарки овощей. Вместо мучной заправки крем-супов лучше используйте чечевицу, которая добавит полезного белка к блюду и клетчатки. Что до варки бульонов стоит также придерживаться определенных правил. Лучше сливать первые несколько бульонов после варки мяса", – посоветовала и.о. министра здравоохранения.

Супрун также уточнила, что даже если вы совсем откажитесь от супа, это не будет иметь вредных для здоровья последствий, ведь в странах, где почти не едят жидкие блюда – показатель гастроэнтерологических заболеваний не имеет существенных отличий от нашего.

"Никакого научного подтверждения, что есть суп нужно каждый день, нет. Сбалансированное разнообразное питание и достаточно жидкости в течение дня лишают нас потребности есть суп или борщ", – написала медик.

Напомним, ранее Супрун разрешила хрустеть пальцами. Кроме этого, и.о. министра здравоохранения рассказала, как обманывают украинцев изготовители мяса.

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Источник: Сегодня
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