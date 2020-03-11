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Установленный факт: кофермент Q 10 продлевает молодость и сохраняет здоровье

Действие кофермента Q 10 обусловлено его свойствами: антиоксидантное, антиатеросклеротическое, антиритмическое, гипотензивное, гепатопротекторное

Все процессы (химические, обменные…), которые происходят в организме человека, зависят от достаточного наличия кофермента Q 10 (убихинон, "вездесущий").

Кофермент Q 10 синтезируется в организме и большая его часть находится в сердце, печени, почках и поджелудочной железе. А так как эти органы потребляют огромное количество энергии, уровень кофермента Q 10 должен быть высоким и достаточным.

До 30-ти лет организм самостоятельно синтезирует кофермент Q 10 почти до 300 мг в сутки. С возрастом, а также при значительных физических нагрузках, хронических стрессах, частых простудных заболеваниях расход убихинона значительно возрастает, что и обуславливает развитие его дефицита в организме в целом. Соответственно, запускаются процессы преждевременного старения, появляется избыточная масса тела, и главное, начинаются изменения в сердечно-сосудистой системе и развиваются патологии иммунной системы.

Фото: pixabay.

Чтобы иметь отличное здоровье и, соответственно, быть красивым, необходимо включить в свой ежедневный рацион питания продукты, которые богаты коферментом Q 10. Это в первую очередь мясо – говядина, телятина, курятина, ливер (сердце, печень и почки). Оливковое, соевое, кунжутное, хлопковое и кукурузное масло должны использоваться в качестве заправки для салатов. Яйца, морепродукты и морская рыба также богаты на кофермент Q 10. Среди овощей наибольшее количество кофермента Q 10 содержится в цветной капусте, чесноке, моркови, шпинате, сладком перце. Орехи (грецкие орехи, фисташки, фундук, миндаль) и семечки являются также дополнительным источником кофермента Q 10.

Многочисленными исследованиями была подтверждена эффективность приема кофермента Q 10 в кардиологии, иммунологии, гепатологии, стоматологии. Отмечается положительное действие кофермента Q 10 и при сахарном диабете, аллергиях, язвенных поражениях желудка и 12-перстной кишки. Также при назначении кофермента Q 10 спортсменам отмечается повышенная выносливость организма к тяжелым физическим нагрузкам. Особое значение применение кофермента Q 10 занимает и в борьбе с лишним весом.

Действие кофермента Q 10 обусловлено его свойствами: антиоксидантное, антиатеросклеротическое, антиритмическое, гипотензивное, гепатопротекторное.

Сегодня вопрос получения достаточного количества кофермента Q 10 становится очень актуальным в связи с экономичными аспектами.

Восполнить дефицит кофермента Q 10 и поддерживать его на соответствующем уровне поможет дополнительный прием КОЭНЗИМ Q 10 УЛЬТРА (США). В составе одной капсулы находится профилактическая доза кофермента Q 10 – 30 мг, что позволяет регулировать прием от 1 до 2-х капсулы в день при различных состояниях.

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